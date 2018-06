Revolutia fiscala, pe cale sa ii loveasca din nou pe cei aflati in concediu medical sau de crestere a copilului. Guvernul ii ignora

Cum s-a ajuns la aceasta situatie

Asta deoarece masurile de carpire a revolutiei fiscale pentru cele doua categorii de persoane au fost adoptate doar pentru perioada limitata si aceasta expira la 1 iulie pentru cei care intra in medical si la 1 octombrie pentru parintii aflati in concediu de crestere a copilului.Iar guvernantii nu par pregatiti sa prelungeasca perioada in care au aplicat un artificiu de calcul, astfel incat veniturile pe perioada acestor concedii sa nu scada fata de cele care erau incasate inainte de 1 ianuarie 2018, cand a intrat in vigoare revolutia fiscala a PSD-ALDE.La inceputul anului, masurile fiscale adoptate pe picior de Guvernul PSD-ALDE au afectat persoanele aflate in concediu medical si maternal, care s-au trezit cu indemnizatiile micsorate. Motivul? A fost modificata baza de calcul a contributiilor datorate statului, ca urmare a majorarii salariului minim.Mai exact: in decembrie 2017, contributia CAS era plafonata la suma de 115 lei (calculata ca 10,5% x 35% x salariu mediu brut pe tara), iar salariul mediu brut pe tara era de 3.131 de lei.Insa, in ianuarie 2018, a crescut atat salariul mediu brut pe tara (la 4.162 de lei), cat si procentul de calcul pentru CAS, CAS de plata ajungand la 364 lei (25% x 35% x salariu mediu brut pe tara).Cu sume de plata mai mari pentru CAS, veniturile luate pe perioada concediului medical, dar si a concediului de crestere a copilului au scazut sensibil. Dupa proteste in strada ale femeilor insarcinate, mame cu copii mici, tatici si dupa semnale de alarma trase de sindicalisti , Executivul a gasit o modalitate sa "repare" aceste efecte negative produse de "revolutia fiscala".Astfel, in 22 februarie, Executivul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care s-a decis plafonarea contributiilor de asigurari sociale la nivelul anterior intrarii in vigoare a "revolutiei fiscale".Problema este insa ca aceste masuri sunt tranzitorii: se aplica pana la 30 iunie 2018 pentru persoanele aflate in concediul medical, respectiv pana la 30 septembrie 2018 pentru mamele aflate in concediu pre si post-natal.Asadar, incepand cu 1 iulie, persoanele aflate in concediu medical se vor trezi din nou cu indemnizatii mai mici, iar de la 1 octombrie, in aceeasi situatie s-ar putea afla si parintii aflati in concediu de crestere a copilului.Desi au mai ramas doar doua saptamani pana la 1 iulie, nici Ministerul Muncii si nici Ministerul Finantelor nu dau vreun semn ca ar pregati o prelungire a perioadei de aplicare a ordonantei din februarie sau un act normativ cu o alta solutie prin care sa nu fie afectate indemnizatiile.Ana Maita, de la Asociatia Mame pentru Mame, ne-a spus ca a cerut explicatii de la Ministerul Muncii, insa nu a primit insa niciun raspuns."Nu stim ce se va intampla, nu am fost informati. Am cerut explicatii de la Ministerul Muncii, dar comunicarea cu cei de acolo este foarte proasta. Am trimis solicitari scrise dar nu am primit niciun raspun", a declarat Ana Maita, pentru Ziare.com.Ea a facut un apel la guvernanti sa ia o decizie cat mai repede, pentru ca oamenii au nevoie sa stie cum isi calculeaza veniturile in perioada urmatoare."Facem un apel pentru ca guvernantii sa ofere predictibilitate. Este nevoie de predictibilitate pentru ca oamenii sa isi poata face un plan de buget. Trebuie sa spuna cat mai repede ce vor face in continuare", a subliniat Ana Maita, de la Asociatia Mame pentru Mame.Si Ziare.com a solicitat explicatii de la Ministerul de Finante, in urma cu mai bine de o saptamana, dar pana in momentul de fata nu am primit niciun raspuns.