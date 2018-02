Revolutia Fiscala se discuta in Parlament: Oamenii de afaceri cer modificari substantiale

Camera de Comert Romano-Americana e impotriva transferului contributiilor

Reprezentantii mediului de afaceri prezenti la sedinta din 14 februarie a Comisiei de buget din Camera Deputatilor - cea care face raportul in baza caruia OUG 79/2017 va deveni lege - au cerut adoptarea unor masuri care sa limiteze efectele negative ale Revolutiei Fiscale.Astfel, cei mai multi oameni de afaceri au sustinut ca microintreprinderilor ar trebui sa li se permita sa aleaga modul in care vor fi impozitate de catre stat. Mai exact, sa li se permita sa opteze pentru plata impozitului pe profit in cuantum de 16%, in defavoarea celui in cuantum de 1% pe cifra de afaceri.In plus, parte dintre intreprinzatori au solicitat ca baza de calcul pentru plata contributiilor sociale sa scada de la 5 salarii medii brute la 3 salarii medii brute, in urma majorarii salariale determinate de transferul de contributii de la angajator la angajat.Totodata, parte dintre oamenii de afaceri au solicitat limite mai generoase de deductibilitate a dobanzilor pentru multinationale.Dan Schwartz, reprezentantul Camerei de Comert Romano-Americane, a apreciat ca revolutia fiscala n-a facut decat rau in Romania."Ordonanta 79/2017 a produs multiple distorsiuni in mecanismele pietei. Acestea se manifesta atat in zona de contributii sociale, cat si in zona impozitului pe profit. Schimbarea modului de plata a contributiilor sociale a generat nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor.OUG 3/2018 a incercat sa rezolve problemele, dar n-a facut decat sa le mute. Nu suntem sustinatori ai ideii preluarii veniturilor sociale. Nu acum si nu fara o analiza. Si nu identificam o motivatie economica si profesionala fiscala pentru a o face. Noi spunem ca modul in care erau platite functiona. In multe tari dezvoltate din lume transferul de contributii nu e bine privit din cauza ca produce o ruptura intre angajatori si angajati", a declarat Dan Schwartz.Dan Badin a declarat, tot in numele Camerei de Comert Romano-Americane, ca oamenii de afaceri pe care ii reprezinta isi doresc modificarea Codului Fiscal prin legi ale caror prevederi sa poate fi discutate pe indelete, nu prin ordonante de urgenta.Reprezentantul Patronatelor Farmaceutice din Romania, avocatul Cristian Preda , a spus ca daca farmaciilor mici nu li se va permite sa aleaga modul in care vor fi impozitate, vor inregistra pierderi consistente."Farmaciile nu sunt buticuri care pot sa isi modifice preturile asa cum isi doresc. Pretul medicamentului e aprobat de minister. Farmacia nu poate modifica marja de profit pe medicament. Valoarea maxima a adaosului comercial este de 35 lei pentru medicamentele mai scumpe de 300 lei. Daca se va aplica obligatoriu impozitul pe cifra de afaceri, farmacia va trebui sa scoata bani din buzunar pentru fiecare medicament pe care-l vinde.Va dau exemplul unui medicament care costa 16.000 lei. La acesta, farmacia pune adaos de maxim 35 lei. Numai impozitul pe care il va plati pentru comercializarea acestui medicament costa mai mult de decat adaosul practicat. Asta, in conditiile in care farmacia trebuie sa isi acopere din adaos si alte chetuieli" a explicat Cristian Preda.Reprezentanta CNPIMMR la discutie, Valentina Saygo, a spus ca Inspectoratele Teritoriale de Munca (ITM) fac controale si ii ameninta pe intreprinzatori cu amenzi pentru ca nu au majorat brutul si nu au comunicat aceste modificari in Revisal. Asta, in conditiile in care termenul de comunicare este de 31 martie."E tardiv sa spunem acum ca vrem sa nu se transfere contributiile. Am spus-o la Comisia de Dialog Social si la Ministerul Finantelor si am vorbit degeaba. In prezent, multi dintre intreprinzatori au probleme deoarece angajatii lor care nu inteleg fiscalitatea se simt furati. Mai exact, multi angajati au inteles ca daca le crestete salariul brut, vor primi in mana banii de contributii si se vor duce sau nu cu ei sa isi plateasca din mana contributiile. Iar cand patronul ii spune ca nu asa se procedeaza, se supara si crede ca firma nu-i da suficienti bani", a preciazat Valentina Saygo.Abia dupa ce legea de aprobare a OUG 79/2017 va fi votata de Parlament vor afla oamenii de afaceri cum ii va impozita statul pe anul din care deja au trecut aproape doua luni. Doar atunci, stiind cati bani au de dat la buget, vor putea sa isi stabileasca strategia de afaceri pe anul in curs.Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost adoptat de Senat pe 4 decembrie 2017 si a prezentat in plenul Camerei Deputatilor, for decizional, trei zile mai tarziu. In aceste conditii, pe 14 decembrie, Comisia de Buget, finante si banci ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Dar raportul n-a fost terminat nici pana astazi.Motivele intarzierii tin de interesele din Guvern, sustine deputaul USR Cossette Chichirau."Eu cred ca inca exista negocieri intre ministrul Teodorovici si alti membrii ai Guvernului. Poate cei de la Ministerul Muncii. Eu am fost surprinsa ca nu s-a transat problema astazi. Am venit pregatita sa stau toata ziua si sa transam problema. Nu sunt multe amendamente. Le putem discuta intr-o singura zi. Totul este sa intre", a spus Cossette Chichirau.Deputatul USR Claudiu Nasui, de asemenea membru in Comisia de Buget, sustine ca probabil legea va trece in urmatoarele saptamani."Urgenta era, de fapt, sa treaca legea pana la 1 ianuarie, ca sa putem repara parte din greselile facute. Si acum exista necesitatea ca legea sa treaca repede si bine, din cauza ca in caz contrar ar putea sa tot apara ordonante de urgenta care sa o carpeasca. Iar atunci cand faci modificari in regim de urgenta, n-ai cum sa prevezi toate efectele. Risti ca faci rau in locuri la care nici nu te-ai gandit. Cat va mai dura cu siguranta n-as putea spune eu. Eu mi-am facut treaba. Astazi (miercuri, 14 februarie - n.r.) m-am prezentat la Comisie pregatit sa imi sustin amendamentele. Abia acolo am aflat ca se organizeaza doar o discutie. Cand se va organiza o noua sendinta de Comisie nu hotarasc, eu. Domnul presedinte va anunta. Probabil martea viitoare, ma gandesc", sustine Claudiu Nasui.