Seful Comisiei de Sanatate explica ideea lui Teodorovici: La serviciile medicale asigurate de stat se pot adauga pachete suplimentare

Platesti putin, primesti putin

Ziare.

com

Presedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, Corneliu Buicu, sustine ca ce a spus Eugen Teodorovici s-a inteles gresit si precizeaza ca la pachetul standard de servicii medicale se pot adauga servicii suplimentare precum pachete pentru servicii dentare, pentru ingrijirea la batranete sau recuperare medicala cu confort sporit."Pentru ca au aparut in spatiul public interpretari incorecte ale declaratiilor ministrului Teodorovici, se impun cateva precizari:La actualele pachete de servicii medicale asigurate de catre statul roman prin FNUASS se pot adauga alte pachete cu servicii suplimentare.Exemplu: pachet pentru servicii dentare suplimentare, pachet pentru servicii medicale cu confort sporit, pachete pentru acoperirea cheltuielilor cu contributia la medicamente, pachete pentru ingrijirea la batranete sau in caz de invaliditate temporara sau permanenta, pachete pentru recuperare medicala cu confort sporit etc.Acesta este sensul corect al declaratiilor ministrului Teodorovici, legate de beneficiul suplimentar al celor care platesc mai mult decat actualele contributii la FNUASS", a scris pe Facebook Corneliu Buicu Asta dupa ce alti doi deputati PSD si-au exprimat dezacordul profund fata de ideea ministrului de Finante Ministrul Eugen Teodorovici spusese, vineri, la o conferinta pe teme medicale, ca din punctul sau de vedere ar trebui sa existe pachete de servicii de sanatate in functie de cuantumul contributiei platite la asigurarile de sanatate. De altfel, si ministrul Sanatatii a facut, in luna martie, declaratii asemanatoare. Sorina Pintea a spus ca romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala.In plus, in opinia ei, inclusiv pachetul minim este "foarte extins".