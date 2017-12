Senatorul Citu: Dragnea, Valcov si Tudose sunt disperati si pregatesc o "lista a rusinii"

Ziare.

Liberalul sustine ca obiectivul urmarit de partidul condus de Liviu Dragea este ca "economia sa para ca functioneaza pana trec legile justitiei"."Sunt disperati si speriati! Pastreaza plata separata a contributiilor pentru ca vor sa aiba o imagine a situatiei transferului contributiilor de la angajator la angajat inca din prima luna.Bineinteles, va urma si o lista a 'rusinii' care va cuprinde numele firmelor care au indraznit sa nu se supuna ordinelor PSD.Cineva trebuie sa fie vinovat atunci cand aberatiile fiscale ale PSD vor ingropa economia. Iar antreprenorii, autohtoni si straini, sunt tinta cea mai la indemana. Mai ales dupa campania de demonizare a sectorului privat condusa de Dragnea si Tudose in 2017", a mai scris pe Facebook Florin Citu. Senatorul liberal spune ca astfel se explica de ce "avem parte de tot felul de decizii care pe termen scurt par sa imbunatateasca situatia economica, dar pe termen mediu si lung ne condamna la subdezvoltare", aceasta fiind "exact definitia populismului", ilustrata de situatia in care au ajuns Argentina, Brazilia sau Venezuela.Florin Citu prezice ca 2018 va fi anul in care "ROBOR ajunge la 4%, inflatia peste 4% si cursul leu/euro aproape de 5".