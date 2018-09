Servicii medicale in functie de cat platesti CASS? Deputati PSD: Inacceptabil! Teodorovici greseste

Platesti putin, primesti putin

Ziare.

com

Deputatul PSD Petre Florin Manole (foto) considera ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, greseste cu ideea introducerii a doua pachete de servicii de sanatate in functie de cuantumul contributiei platite la CASS, pentru ca masura ar "deschide un drum catre o societate divizata"."Ministrul Eugen Teodorovici greseste in legatura cu pachetele de servicii de sanatate diferentiate, in functie de cuantumul cotizatiei pentru sanatate.In primul rand, o astfel de masura este gresita din perspectiva economica si sociala. Ea conduce la accentuarea inegalitatii dintre saraci si bogati si la instituirea unui sistem de sanatate discriminatoriu.Deschidem un drum catre o societate divizata. Unde vom ajunge: scoli separate pentru bogati si saraci, strazi pe care circula doar cei cu venituri mai mari pentru ca, nu-i asa, contribuie mai mult?", a scris pe Facebook deputatul PSD Petre Florin Manole.Acesta a facut trimitere si la Constitutie."In al doilea rand, la o lectura a Constitutiei, Romania este stat de drept, democratic si social (art. 1 alin. 3).Pentru a da sens dimensiunii sociale a statului roman, o serie de drepturi si libertati au fost reglementate, printre care si dreptul la ocrotirea sanatatii (art 34).In al treilea rand, Legea sanatatii spune si ea ca Romania are un sistem de servicii de sanatate bazat pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, nu pe principiul cenzitar", a mentionat deputatul PSD.Manole a adaugat ca ideile lansate de ministrul Finantelor contravin principiilor social-democratiei."Nu in ultimul rand, ideile lansate de domnul ministru astazi contravin principiilor de baza ale social democratiei, principii pe care noi ar trebui sa le promovam. PSD, partid aflat la guvernare, a primit un mandat de la votantii sai sa aduca mai multa prosperitate cetatenilor, sa elimine diferentele uriase, inechitatile din cadrul societatii si sa proteje drepturile inscrise in Constitutie.In ceea ce ma priveste, in calitatea mea de parlamentar social-democrat, nu voi sustine niciodata o astfel de masura", a conchis deputatul PSD.Si deputatul PSD Gabriel Petrea a catalogat ca fiind "complet inacceptabila" ideea ministrului de Finante."Accesul diferentiat la serviciile de sanatate in functie de contributii este complet inacceptabil. O astfel de initiativa intra in evidenta contradictie cu Constitutia Romaniei, care garanteaza drepturi egale pentru cetateni (art 16) si dreptul la ocrotirea sanatatii (art 34) si care consfinteste ca Romania este stat social (art 1, alin 3).Mai mult decat atat, astfel de idei sunt in flagranta opozitie cu ideile social-democrate pe care noi trebuie sa le aparam", a scris sambata, pe Facebook, deputatul PSD Gabriel Petrea, presedinte al Tineretului Social Democrat.Potrivit acestuia, guvernantii nu trebuie sa genereze inegalitati."Mandatul nostru, ca parlamentari sau guvernanti, este de a aduce mai multa #prosperitate, mai multe drepturi si o viata mai buna pentru cetateni, nu de a genera si mai multe diferente si inegalitati intr-o societate si asa inegala si nedreapta", a precizat Petrea.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la o conferinta pe teme medicale, ca din punctul sau de vedere ar trebui sa existe doua pachete de servicii de sanatate in functie de cuantumul contributiei platite la asigurarile de sanatate. De altfel, si ministrul Sanatatii a facut, in luna martie, declaratii asemanatoare. Sorina Pintea a spus ca romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala.In plus, in opinia ei, inclusiv pachetul minim este "foarte extins".