Tot ce trebuie sa stiti despre declaratia 112. Care sunt principalele modificari, cine si pana cand trebuie sa o depuna

venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

venituri realizate in baza contractelor de activitate sportiva, incadrate la activitati independente (pentru aceasta activitate independenta, s-a prevazut in mod expres stopajul la sursa;

venituri realizate in baza contractelor de arenda;

venituri din asocierea persoanelor fizice cu persoane juridice ce achita impozitul specific (unitati turistice, alimentatie publica, hoteluri, etc) - Legea nr. 170/2016;

venituri scutite de impozit (informaticieni, persoane cu handicap, lucratori sezonieri) pentru care bugetul suporta o parte a contributiei la sanatate.

Care sunt termenele de depunere pentru declaratia 112?

lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se platesc veniturile, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile publice;

trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, venituri realizate in baza unor contracte de activitate sportiva, arenda, din asocieri de persoane fizice cu persoane juridice platitoare de impozit pe profit, microintreprinderi sau platitoare de impozit specific, pentru care impozitul se retine la sursa, de platitorii de venituri.

Foarte important de precizat este faptul ca declaratia este modificata pentru stopajul la sursa aferent veniturilor din drepturi de autor, arenda, activitati sportive, asocieri ale persoanei fizice.In esenta, procedura de declarare si depunere a formularului 112 - "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" - a fost impusa de catre urmatoarele doua noi proceduri fiscale:Aplicarea stopajului la sursa pentru mai multe categorii de venituri realizate de persoanele fizice pentru care anterior ordonantelor mai sus amintite, sarcina declararii a fost la nivelul persoanei fizice;Dreptul salariatului, respectiv dreptul persoanei fizice ce realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, de a solicita redirectionarea unei sume corespunzatoare fie la procentul de 2%, fie la procentul de 3,5%, catre entitati fara scop patrimonial.Sa analizam aceste modificari fiscale din perspectiva declaratiei 112:Incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2018, se revine la impozitarea prin stopaj la sursa si la declararea in formularul 112, pentru urmatoarele categorii de venituri:Una dintre modificarile aplicabile incepand cu veniturile salariale/drepturi de proprietate intelectuala realizate de persoanele fizice incepand cu luna aprilie 2018 este acordarea dreptului acestor persoane sa solicite platitorilor de venituri sa directioneze una din urmatoarele cote:Cota de 2% din impozitul pe venitul din salarii/drepturi de proprietate intelectuala catre unitati fara scop patrimonial;Cota de 3,5% din impozitul pe venitul din salarii/drepturi de proprietate intelectuala catre unitati fara scop patrimonial care sunt autorizate si au cel putin un serviciu social licentiat.Din punctul de vedere al Declaratiei 112, se evidentiaza foarte exact prin denumire, adresa si cod de identificare fiscala, acele persoane ce beneficiaza de aceasta redirectionare.Impozitul redirectionat trebuie sa fie platit catre aceste unitati beneficiare pana la aceeasi data cu plata impozitului catre bugetul de stat.Din punct de vedere normativ, aceasta redirectionare de impozit ca urmare a deciziei salariatilor necesita o analiza suplimentara, intrucat legiuitorul nu a prevazut in mod expres si obligatia angajatorului sa efectueze platile, tinand cont de faptul ca la nivelul angajatorului apar cheltuieli administrative suplimentare cu comisioanele bancare si cu resursa umana care va procesa calculul, declararea si plata sumelor directionate catre potentialii beneficiari.In acest context, presupunand faptul ca angajatorii vor dori sa realizeze aceasta facilitate fiscala, sunt indreptatiti sa solicite de la salariati acele cheltuieli generate cu aceste transferuri.Desigur, se pastreaza in continuare dreptul ca aceste persoane sa solicite la ANAF directionarea anuala prin depunerea formularului 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii.Anul acesta, pentru depunerea formularului 230 aferent veniturilor si impozitului din anul 2017, termenul de depunere este data de 25 mai 2018.Declaratia se depune astfel:asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au personal angajat pe baza de contract individual de munca;Foarte important: cand in cursul trimestrului persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor depun declaratia pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat.