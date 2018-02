Universul paralel in care lucrurile stau bine: Cat de reale sunt declaratiile ministrului Muncii, Olguta Vasilescu?

IMM-uri: Un antreprenor din doi va face concedieri

Investitorii straini: Revolutia fiscala a generat un haos administrativ

Ziare.

com

"Ma bucur sa constat ca reprezentantii din mediul privat au recunoscut, astazi, ca nu a fost o problema cu transferul contributiilor, in sensul sa scada netul angajatilor asa cum se spunea, sa scada salariile la doua milioane de angajati si tot felul de aberatii de felul acesta.Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat sa constat ca ne dau dreptate, in sensul ca nu au scazut neturile la angajati, ca au ramas ca si anul trecut sau au fost cresteri oarecare", a spus luni Olguta Vasilescu.Ministrul Muncii nu a precizat ce angajatori si cand au facut aceste declaratii.Avand in vedere ca toate declaratiile din mediul de afaceri consemnate pana atunci (de la investitori mari romani si straini, IMM-uri etc) erau critice cu masura trecerii contributiilor, considerata fara sens si generatoare de probleme cu angajatii si birocratie, am incercat sa aflam care erau acei reprezentanti multumiti din mediul privat.Ce am aflat este ca la intalnirea CNSLR Fratia, nu a participat niciun reprezentant al angajatorilor din mediul privat.Nu a participat niciun reprezentant al angajatorilor din mediul privat, doar angajati, a declarat, pentru Ziare.com, vicepresedintele Confederatiei, Sebastian Oprescu, care a adaugat ca din contra, mediul privat este nemultumit de modificarile aduse de "revolutia fiscala"."Angajatori nu au fost, au fost angajati ai domeniului privat sau lideri de sindicat ai acestora. In confederatia CNSLR Fratia sunt relativ multi angajati sau reprezentanti ai angajatilor din domeniul privat, in mod deosebit din zona gazului, energiei, deci cumva multinationale. La aceste multinationale, unii dintre angajatori au dat pe respectiva perioada, pana cand apare legea care statueaza Codul Fiscal, niste bonusuri. Altele au modificat contractele de munca in sensul ca le-au transferat aceste sume aferente contributiilor. Dar este o parte din domeniul privat, domeniul privat inseamna mult mai mult. Ceea ce discut eu acum este pentru 3-4 multinationale.In rest, marea masa a agentilor economici, care insumeaza undeva la 600 de mii, nu stim la ora actuala cum au procedat. Este adevarat ca exista nemultumiri. Unii au gasit solutii cu angajatii, altii au mai disponibilizat oameni, altii nu au dat aceste sume aferente contributiilor. Nici doamna ministru nu are de unde sa stie realitatea atata timp cat raportarea la REVISAL se face pana in 31 martie. Va dati seama ca este foarte greu sa aiba dansa o evidenta cine si cum a marit", ne-a declarat Sebastian Oprescu.El a criticat si declaratiile ministrului Muncii, de luna trecuta, potrivit carora doar pentru 3% dintre bugetari au scazut salariile de la 1 ianuarie precizad ca situatia sta mult mai rau. Potrivit vicepresedintelui CNSLR Fratia, chiar daca afirmatiile Olgutei Vasilescu ar fi fost adevarate, nu ar fi fost de neglijat faptul ca 40 de mii de familii s-au trezit, peste noapte, cu veniturile reduse."Sa spui ca este vorba doar de 3% dintre bugetari care pierd in conditiile in care nu are evidenta in momentul de fata a angajatilor, mie mi se pare hazardat. Si chiar daca ar fi 3%, sunt 40 de mii de familii care ar pierde si ar deregla activitatea economica a acestora. Nu putem privi cu nonsalanta chiar daca ar fi valoarea minima pe care o spune dumneaei, 40 de mii de persoane. Dar eu cred ca lucrurile sunt mult mai grave", a subliniat Sebastian Oprescu.De altfel, oamenii de afaceri, IMM-urile, investitorii straini s-au plans de nenumarate ori ca revolutia fiscala ii afecteaza grav, multi dintre ei afirmand ca risca sa isi inchida afacerile.Presedintele Consiliului National al Inreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, declara recent ca antreprenorii mici si mijlocii se tem ca aplicand prevederile revolutiei fiscale vor fi nevoiti, in scurt timp, sa isi concedieze parte dintre angajati si chiar sa isi inchida firmele "Nu mai putin de 80% dintre angajatori au declarat ca au intampinat dificultati in ceea ce priveste cresterea salariului minim al angajatilor. In plus, 1 din 2 antreprenori a apreciat ca va fi nevoit sa concedieze intre 1 si 5 angajati in urma aplicarii acestei masuri. In conditiile in care media de angajati pe IMM este de 2,5, este destul de evident faptul ca parte dintre aceste societati s-ar putea inchidere in urma disponibilizarilor", a precizat Florin Jianu.Totodata, Franz Weiler, presedintele Consiliului Investitorilor Straini (FIC), a precizat, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca inca din luna octombrie a transmis ca investitorii straini nu inteleg rostul transferului contributiilor , ce probleme rezolva si de ce este aceasta solutia cea mai buna."La acel moment, am subliniat nevoia analizelor de impact si sustineam aceasta necesitate dand exemplu de calcul pentru un salariu part-time de 650 de lei, situatie in care angajatului nu ii ajungeau banii sa isi acopere obligatiile.Nici pana astazi nu am primit un raspuns, dar intre timp au fost identificate tot mai multe astfel de situatii. Companiile au trebuit sa refaca si sa renegocieze sute de mii de contracte intr-un timp foarte scurt. S-au gasit, de asemenea, fara voia lor intr-o relatie tensionata si de neincredere cu angajatii lor. A fost foarte dificil sa le explicam actionarilor nostri de peste hotare ce se intampla in Romania. Revolutia fiscala a generat un haos administrativ pe care companiile au facut un efort incredibil sa il depaseasca", a declarat acesta.