Declaratia 600 se amana pana in martie si ar putea sa dispara de tot. Ce fac cei care au depus deja?

UPDATE 19:30

Ziare.

com

Informatia a aparut intai pe surse, insa a fost ulterior confirmata de Dragnea, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv al partidului."Am solicitat ca pe 31 ianuarie sa adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 31 martie, pentru a le da posibilitatea de a merge pana la eliminarea declaratiei cu conditia sa gaseasca solutia ca cei care trebuiau sa plateasca acestea sa ramana asigurati. Pentru cei care au depus deja tot in acea ordonanta sa gaseasca masuri tranzitorii.S-a promovat si s-a comunicat foarte prost. Din acest motiv le-am cerut colegilor sa nu se mai exprime ca nu au inteles. Nici dvs nu ati inteles, dar nu e vina dvs. Cei care au arenda sa le ceri sa mearga la ANAF sa compelteze o declaratie mi se pare o aberatie fiind vorba si de un impact bugetar nesemnificativ, 29 de milioane de lei. Va fi explicata pana cand se va intelege. Vor fi discutii cu cei cu profesii liberale.Eu va spun ca nu e vorba doar de 200.000, ganditi-va cati au terenurile date in arenda. Tudose cred ca a fost informat gresit. Toti cei care incaseaza arenda trebuie sa completeze acea declaratie. Ceea ce va propun eu e bine si intelept. In perioada urmatoare se va explica. Trebuie sa va spuna ei dupa ce gasesc o forma completa", a spus Dragnea.- Liderul PSD a declarat, la finalul sedintei CEx, ca Viorica Dancila , premierul desemnat, l-a asigurat ca in prima sedinta de Guvern va da o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pentru Declaratiei 600."Am discutat cu premierul desemnat Viorica Dancila si ne-a asigurat fara niciun fel de ezitare ca in prima sedinta de guvern, in 31 ianuarie, se va adopta OUG de amanare a termenului de depunere pentru formularul 600", a declarat Dragnea. Profit.ro anunta ca urmeaza sa fie anuntate oficial si alte modificari precumModificarea plafonului care obliga contribuabilul la depunerea Declaratiei 600 nu se poate face insa repede, din cauza ca un Guvern interimar nu poate schimba Codul Fiscal. In plus, in ianuarie este si vacanta parlamentara, insa pe 29 ianuarie Dragnea a anuntat ca va convoca Parlamentul pentru a trece noul Guvern.Declaratia 600 prevede ca incepand de la 1 ianuarie 2018 li se va retine CAS persoanelor fizice care in anul fiscal precedent au obtinut venituri peste nivelul salariului minim brut pe tara (1.900 lei - n.r.) din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.Daca veniturile obtinute in conditiile deja enuntate ajung sa echivaleze cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei - n.r.), persoanei i se va retine si CASS.Declaratia 600 era utilizata in anii trecuti de persoanele cu activitati independente pentru contributiile la CAS, insa de anul acesta se depune si pentru cele la CASS. In consecinta, numarul celor care trebuie sa o depuna a crescut.