Dupa ce a creat haos cu Declaratia 600, Misa continua balbaiala: Vreti acum concret in conditiile in care noi discutam...

Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai fie patite pentru venituri in afara salariilor."Mergem pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor si, pe baza analizei de risc, sa mergem si sa verificam aceste plati numai acolo unde consideram ca sunt elemente care ne atrag atentia. (...) La categoriile profesionale unde se poate realiza stopajul la sursa, luam in calcul si stopajul la sursa", a declarat Misa.Misa a precizat ca este luata in calcul si varianta de a nu mai fi platite contributiile la sanatate pentru venituri in afara salariilor.Dupa dezbatere, cand a fost luat la intrebari de jurnalisti, Misa nu a putut lamuri mare lucru."Luam acum in calcul posibiliatea achitarii contributiilor fara a mai fi necesara deplasarea la Finante. Cu mentiunea ca cei care estimeaza ca nu vor realiza venituri mai mari de 22.800 lei intr-un an sa nu mai fie obligati sa depuna. Acestia vor avea doar posibilitatea sa depune declaratie si sa faca plata contributiilor".Intrebat de jurnalisti ce se intampla cu cei care au depus deja Declaratia 600, Ionut Misa a raspuns: "Vom vedea daca pentru anumite categorii de cotribuabili lasam aceste declaratii fara alte modificari, iar pentru ceilalti vom lua masuri sa nu mai existe obigativitatea depunerii declaratiei si sa isi plateasca aceste contirbutii pe baza de CNP.Vreau sa mentionez ceva foarte important despre caile de depunere a declaratiei. Am estimat in baza datelor ANAF ca circa 208.000 de contribuabili erau obligati sa depuna declaratia. Acestia vor putea depune declaratia prin posta sau, daca au certificat digital, vor putea transmite datele in spatiul virtual, cu ajutorul unui certificat digital. Cu mentiunea ca pentru obtinerea acestui certificat digital e necesara deplasarea la Finante".Intrebat cum se va face, concret, pe baza CNP plata contributiilor, Ionut Misa a rapsuns: "per categorie de persoana care sunt conditiile care sumele si abia apoi gasita o solutie finala".Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea , ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 1 martie. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa.