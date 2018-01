Florin Citu: Declaratia 600 este razbunarea lui Dragnea pe protestatari. Misa si seful ANAF sunt sclavii lui

Impozitul pe venitul global e o "petarda" menita sa distraga atentia de la modificarea Codului Penal

Florin Citu a declarat pentru RFI Romania ca Declaratia 600 ca "nu este un formular nou, dar in 2018 lucrurile s-au schimbat si, daca ne uitam la ce s-a intamplat, este clar ca vedem o razbunare in principal a lui Liviu Dragnea, folosind ANAF , pe cei care demonstreaza impotriva PSD , pentru ca in 2018 au fost incluse in acest formular persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala si aici nu numai ca au fost incluse, dar li s-au crescut si taxele, pentru ca pana in 2018 aceste persoane nu plateau mai mult de echivalentul a cinci salarii medii brute, acum platesc ca toti ceilalti".Intrebat cine ar trebui sa isi asume responsabilitatea pentru haosul creat, senatorul liberat a declarat:"In primul rand, ministrul Finantelor si presedintele ANAF. Ionut Misa nu are ce cauta in celalalt Guvern, iar presedintele ANAF la fel. Cei doi au aratat ca sunt doar sclavii lui Liviu Dragnea si atat (...). Ionut Misa nu este la prima abatere. Din primul moment cand a fost numit, din prima zi din vara, cand a fost la audieri, ne-a anuntat de nationalizarea Pilonului II de pensii, a venit in aceeasi zi si ne-a spus ca nu se mai intampla.Ne-a anuntat de transferul contributiilor, au venit si el si Tudose si au spus ca nu se va face transferul contributiilor. A venit dupa aceea cu TVA defalcat, acea masura ingrozitoare, in Parlament a fost schimbata, nu mai are nici o legatura cu ce ne spunea Ionut Misa ca trebuie sa avem pentru a colecta mai bine. Exemplele sunt multiple. Ionut Misa nu are ce cauta la Ministerul Finantelor, functia il depaseste. Cred ca nici presedinte ANAF nu poate sa fie, este clar depasit de ceea ce inseamna domeniul economic".Legislatia aflata acum in vigoare afecteaza sute de mii de romani, care ar trebui sa depuna Declaratia 600 pana pe 31 ianuarie.Potrivit legii, cu incepere de la 1 ianuarie 2018 li se va retine CAS persoanelor fizice care in anul fiscal precedent au obtinut venituri peste nivelul salariului minim brut pe tara (1.900 lei - n.r.) din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.Daca veniturile obtinute in conditiile deja enuntate ajung sa echivaleze cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei - n.r.), persoanei i se va retine si CASS.Ulterior, PSD a anuntat ca va adopta o prelungire termenului de depunere a Declaratiei 600. Aceasta ar urma sa poata fi depusa pana la 1 marie."Impozitul pe venit in varianta PSD este inoperabil, nu va functiona niciodata. Ei ne spun acest nume, pentru ca vor ca toti sa ne gandim la ce se intampla in Statele Unite, dar daca ne uitam la exemplul Formularului 600, vedem clar ca asa ceva nu se poate intampla in Romania. In SUA este un impozit pe venit global, te notifica si apoi iti trimite o decizie de impunere, dupa aceea bineinteles face o regularizare. Nu se va intampla asa ceva niciodata in Romania".Senatoul PNL sustine ca acest impozit este "inca o petarda" aruncata de PSD ca sa distraga atentia de la modificarile Codului Penal."In timp ce noi ne vom 'distra' analizand impactul unui impozit pe venit global, ei vor introduce in Parlament modificari la Codul Penal. Ne-am obisnuit, in 2017 asa a fost de fiecare data, aruncau o fumigena in piata, o petarda si in spate faceau alte lucruri", a declarat Florin Citu.