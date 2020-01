Guvernul a prelungit termenul: Persoanele fizice pot depune declaratia unica privind impozitul pe venit pana la 25 mai

Ziare.

com

"S-a aprobat astazi prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa isi indeplineasca obligatiile declarative si de plata a impozitului pe venit si ale contributiilor sociale, a formularului declaratie unica privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoane fizice, formularul 230.Este vorba de. Aceasta a fost o cerinta pe care am avut-o de la mai multe ONG- uri, pentru a se asigura ca toata lumea va depune formularele la timp", a spus ministrul de Finante, Florin Citu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.El a adaugat ca"Aici am stabilit un nou termen pentru depunerea intentiei de restructurare, respectiv in perioada 1 februarie - 31 martie 2020, am avut, toti cei care aveau restante la 31 decembrie 2018 mai mici de 1 milion de lei si care nu au fost stinse pana la aceasta data", a mentionat ministrul de Finante.Citu a afirmat ca a fost, de asemenea, modificat Codul de procedura fiscala in vederea"S-a facut reglementarea instituirii si ridicarii popririi in mod electronic, astfel incat poprirea sa fie ridicata la indestularea sumei poprite, iar debitorului sa ii fie eliberate conturile cat mai repede. Este o masura pe care am anuntat-o, de care toata lumea in Romania avea nevoie. Stiti foarte bine pana acum cat de complicat era.De fiecare cand se intampla acest lucru, cineva avea o problema, erau conturile poprite si apoi trebuia sa mergi la fiecare banca cu dovada ca ai facut plata catre ANAF. Acesta este un prim pas cu o solutie dezvoltata intern la Ministerul Finantelor Publice si ANAF, urmeaza o updatare a acestei solutii in perioada urmatoare cu sistemul bancar ca sa fie cat mai prietenoasa cu utilizatorii", a spus acesta.