Mesaj pentru Guvernul PSD-ALDE: Lasati-ne sa muncim! De 6 luni suntem siliti sa deslusim masuri fiscale

Una dintre cele mai afectate categorii este acum cea vizata de modificarile declaratiei 600. Chiar daca Liviu Dragnea a anuntat ca se va amana pana la 1 martie termenul in care trebuie depusa, acest lucru e la limita realizarii, avand in vedere ca inca nu avem un guvern cu drepturi depline dupa ce liderul PSD si-a dat jos si al doilea premier.In plus, cei afectati cer sa se renunte total la modificari pentru ca in forma actuala nu aduc beneficii statului si nu au nicio logica alta decat a-i pedepsi pe cei care inca muncesc cinstit.In aceasta nota a fost transmisa o solicitare publica de catre Asociatia Editorilor din Romania, care explica, concret, cum sunt afectati cei care lucreaza in aceasta ramura."In actuala formula, consacrata de OUG 79/2017, declaratia 600 se constituie intr-o corvoada pentru cei care realizeaza venituri ocazionale - prin cesiunea drepturilor de autor, incasarea de dividende etc. - obligandu-i sa plateasca, in avans, impozite pentru venituri ce inca nu au fost realizate si nici nu e cert ca vor fi realizate in 2018.Mediul editorial este compus, in majoritate covarsitoare, din intreprinderi mici si mijlocii care transfera drepturi de proprietate intelectuala de la autori, traducatori, ilustratori, graficieni etc. Modificarile aduse Codului Fiscal in ultimele 6 luni, intre care amintim la loc de frunte episoadele 'split TVA' si, acum, 'declaratia 600', au obligat toti actorii acestei piete sa aloce importante resurse financiare si umane pentru a intelege si a se conforma acestor proiecte.care fie nu au mai fost puse apoi in practica in forma anuntata initial (mecanismul 'split TVA'), fie se dovedesc lipsite de substanta atunci cand sunt testate in realitate - cum este cazul declaratiei 600, in noua sa forma", se arata in comunicatul Asociatei Editorilor, remis joiAcestia cer respingerea totala, pentru ca amanarea termenului de depunere nu rezolva problemele grave de fond."Amintim ca acest ultim document trebuie depus pana pe 31 ianuarie la administratiile fiscale si ca el obliga pe cei care au realizat venituri din acest tip de activitati - esentiale in procesul editorial - sa achite in avans statului 8.000 de lei cu titlu de impozit pentru castigurile care ar urma sa fie incasate in 2018! Fara ca pentru aceste venituri, prin esenta lor ocazionale, sa existe certitudinea ca vor fi realizate cu adevarat.Un scriitor, un traducator, un ilustrator nu pot sti ca munca lor va fi integrata intr-o carte decat dupa ce au contractul de editare semnat, insa statul le solicita sa plateasca in avans impozite pentru un venit care este, la acest moment, unul potential. Nici macar proiectul de ordonanta anuntat de Ministerul Finantelor Publice, prin care se proroga termenul de depunere al declaratiei 600 nu poate fi suficient, de vreme ce nu rezolva principala problema, anume mecanismul perfid de penalizare a celor care au curajul sa se avante in intreprinderi culturale.Aceasta masura nu are niciun efect benefic pentru vreunul dintre actorii mediului editorial, darpentru piata de carte romaneasca, cea mai mica din intreaga Uniune Europeana! Asta tocmai in anul Centenarului Marii Uniri, in care rolul culturii in 'desavarsirea unitatii nationale' este amintit cu obstinatie in discursurile politice.Propunem Guvernului Romaniei si Ministerului Finantelor Publice sa revina la forma anterioara a declaratiei 600, care nu prevedea plata niciunei sume in avans si, in general, sa demonstreze mai multa cumpatare in anuntarea de modificari ale cadrului fiscal care vizeaza si domeniul culturii", isi incheie editorii scrisoarea deschisa.A.S.