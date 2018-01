Ministrul propus pentru Finante: Declaratiile 600 si 200 ar putea fi unificate

Ziare.

com

"In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi termenul de depunere (a Declaratiei 600 - n.r.), timp in care n-ar mai trebui sa fie depuse aceste formulare, iar analiza la Ministerul Finantelor Publice se va produce repede. O varianta este aceea de a unifica cele doua declaratii, 200 si 600", a spus Teodorovici luni.Fostul ministrul al Finantelor Ionut Misa declarase ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat respectivele venituri ar trebui sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari.De asemenea, in cazul in care persoana respectiva inceteaza pe parcursul anului contractul in urma caruia obtinea venituri suplimentare, aceasta ar trebui sa notifice organul fiscal cu privire la incetarea activitatii pentru a putea inceta si plata."Din acel moment nu mai are obligativitate. Anunta ca si-a incetat activitatea pe care o desfasura pana la acea data si la urmatoarele termene (pentru ca suma trebuie platita in patru rate - n. r.) nu mai are obligatia de plata. Este un alt aspect pe care am putea sa il luam in calcul, cel legat de regularizarea contributiilor pe care eu decid sa le declar pentru ca estimez ca voi avea un venit de 100.000 de lei (de exemplu - n. r.). Eu constat ca se va realiza in proportie de 70.000 de lei. Atunci trebuie sa am posibilitatea ca pentru sumele pe care le-am achitat pe parcursul anului sa se faca regularizarea si sa primesc aceste sume. Acest lucru il avem in calcul si vom face aceasta mentiune expres", spunea Misa.Formularul care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate trebuie depus de persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017.Termenul de depunere a Declaratiei 600 urmeaza sa fie amanat pana la 1 martie 2018 in scopul evitarii riscului neconformarii populatiei, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat recent de Ministerul Finantelor Publice.Citeste si: