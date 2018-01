Misa da explicatii in Senat despre haosul creat de Declaratia 600. Inainte s-a dus sa mai discute o data cu Dragnea

Cine e obligat si ce prevede depunerea declaratiei

Ministrul de Finante a stat si luni la discutii cu seful PSD , inainte ca acesta din urma sa anunte ca a realizat ca masura afecteaza un numar mare de romani si ca termenul de depunere va fi amanat pana la 1 martie. Dragnea le-a cerut social-democratilor sa nu mai faca nicio declaratie pe acest subiect pana nu inteleg despre ce e vorba, in aceasta nota fiind privita discutia cu Misa de dinainte ca acesta sa dea explicatii in Senat.Ministerul Finantelor a publicat luni seara pe site-ul propriu proiectul de OUG prin intermediul caruia doreste sa amane termenul de depunere al Declaratie 600 pana la 1 martie. Premierul desemnat Viorica Dancila a precizat luni ca va adopta "fara niciun fel de ezitare" proiectul, in prima sedinta de Guvern de la finele acestei luni.La Senat, inainte de a intra la discutii la Comisia economica, Ionut Misa a raspuns pe fuga intrebarilor jurnalistilor. Astfel, intrebat cine deconteaza erorile de comunicare, Misa a raspuns:"Erorile de comunicare noi le decontam. Eu sunt unul dintre ei. Ati observat ca de fiecare data cand a fost cazul ati mentionat aceste lucruri. Va multumesc pentru ca intelegeti sa ne oprim aici si sa continuam dupa".Legislatia aflata acum in vigoare afecteaza sute de mii de romani, care ar trebui sa depuna Declaratia 600 pana pe 31 ianuarie.Cu incepere de la 1 ianuarie 2018 li se va retine CAS persoanelor fizice care in anul fiscal precedent au obtinut venituri peste nivelul salariului minim brut pe tara (1.900 lei - n.r.) din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.Daca veniturile obtinute in conditiile deja enuntate ajung sa echivaleze cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei - n.r.), persoanei i se va retine si CASS."Incepand cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numarul activitatilor desfasurate si de nivelul venitului realizat, cand acesta este cel putin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datoreaza la un venit ales cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara (1.900 lei in anul 2018), iar CASS (10%) se datoreaza la salariul de baza minim brut pe tara", au informat oficialii ANAF Obligatia de a depune Formularul 600 o au doar persoanele care realizeaza venituri cel putin egale cu plafoanele minime mentionate. Daca obtin mai putini bani din activitatile independente, persoanele au totusi dreptul de a depune declaratia in vederea asigurarii in sistemele sociale.