PNL cere sa se renunte in totalitate la formularul 600: Este o monstruozitate birocratica

"Astazi in Biroul Executiv al PNL a fost adoptata o decizie in ceea ce priveste formularul 600, respectivpentru ca informatiile pe care oficialii Fiscului le cer oamenilor, celor peste 600.000 de contribuabili onesti din aceasta tara, exista deja la institutiile statului, la ANAF si in acest sens nu exista o justificare pentru ce anume pun oamenii pe drumuri la cozi si ii supun la o birocratie fara de sfarsit pentru niste informatii care sunt deja in posesia Fiscului.Acest formular 600 arata de fapt o gandire bolsevica, proletara a sefului ANAF si a ministrului Finantelor, o ura a acestora fata de tot ceea ce inseamna in aceasta tara activitati libere, intreprinzatori, oameni independenti care nu sunt dependenti doar de un salariu pentru ca prin acest formular 600 practic Fiscul cere oamenilor mai multi bani din activitatile pe care ei le deruleaza daca au pe langa un salariu si alte contracte de drepturi de autor sau activitati independente, ca sa nu mai vorbim de faptul ca prin acest formular se impune pentru prima data contributie de sanatate pe dividende, o aberatie atat din punct de vedere economic, cat si fiscal", a spus Danca la Parlament.El a precizat ca PNL cere si amendarea Ordonantei 79, afirmand ca actul normativ este "izvorul" ordinului ministrului de Finante care impune obligatia completarii Declaratiei 600.Danca a criticat faptul ca Avocatul Poporului nu sesizeaza la CCR aceasta Ordonanta, despre care a afirmat ca produce efecte dezastruoase."Desi Ordonanta 79 produce efecte Avocatul Poporului nu se sinchiseste sa o sesizeze la CCR. (...) Produce efecte dintre cele mai aberante pentru contribuabilii onesti si totusi Avocatul Poporului nu se sinchiseste sa sesizeze CCR cu privire la acest act normativ. Noi vom sesiza CCR atunci cand aceasta Ordonanta va intra in dezbatere parlamentara", a spus purtatorul de cuvant al PNL.Ministrul Finantelor Ionut Misa a discutat luni cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, masura ce vizeaza 210.000 de romani si care a starnit revolta in randul acestora. Astfel, termenul de depunere a formularului a fost amanat pana pe 31 martie