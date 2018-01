Proiectul de OUG prin care se amana depunerea Declaratiei 600 a fost publicat de Ministerul Finantelor

Ziare.

Ordonanta de urgenta se refera doar la "prorogarea unui termen" si are un articol unic: "Termenul prevazut la art.148 alin. (3) si art.170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la 1 martie 2018".In document sunt invocate mai multe motive, cum ar fi caracterul de noutate, interesul general, dar mai ales "necesitatea ca masura prorogarii sa fie adoptata anterior expirarii perioadei pana la care contribuabilul poate sa-si indeplineasca obligatiile declarative, respectiv 31 ianuarie 2018".Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni dupa amiaza ca in prima sedinta a viitorului guvern, care este programata sa aiba loc pe 31 ianuarie, in ultima zi a lunii, Cabinetul Dancila va adopta o ordonanta de urgenta prin care va proroga termenul pana la care poate fi depus controversata declaratie 600.Liderul PSD nu a explicat, insa, de ce nu poate fi adoptat actul normativ de catre actualul guvern, condus de premierul interimar Mihai Fifor, si nici ce se intampla daca guvernul Dancila nu este investit, dand nastere astfel unor speculatii conform carora ar forta astfel mana Parlamentului si a presedintelui Klaus Iohannis, ca sa usureze instalarea Guvernului Dancila.In ciuda criticilor si avizelor negative, guvernul PSD-ALDE a adoptat in luna decembrie OUG 79/2017 prin care s-a modificat Codul Fiscal si care a introdus obligativitatea depunerii formularului 600 de catre o serie de persoane, intr-un termen foarte scurt. Ca si acum, si atunci ministru de Finante era Ionut Misa (PSD).