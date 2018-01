Revolta unei actrite fata de Declaratia 600: Cer statului sa nu ma oblige sa aleg intre mancarea copilului si asigurarea lui medicala

Ziare.

com

Dorina Chiriac are 45 de ani, joaca la Teatrul de Comedie Bucuresti, iar publicul o cunoaste inclusiv ca actrita de film si ca realizator de voice-over-uri."Am de ieri 45 de ani. Sunt o actrita categoria 1A, de 22 de ani sunt angajata la un teatru de stat si am salariul mediu pe economie.Sunt mama singura, nu am o locuinta proprietate personala, nici o masina, nici telefonul de pe care scriu acuma nu-i al meu. Am un copil de 11 ani in intretinere si inca o persoana adulta, intrucat am nevoie de ajutor continuu pentru a putea lucra. Cerinte speciale pe care din decenta nu le explic aici dicteaza o asemenea situatie. Va trebui sa-mi acceptati discretia, caci imi merg drumul fara sa-i incarc pe altii. Nu ma plang niciodata, muncesc peste masura; adica, peste angajamentul meu in teatru, am ocazional colaborari spre a-mi mari veniturile, atat cat imi permite conditia de mama. Nu fac economii; n-apuc.Primesc continuu ajutor si intelegere de la familie; a mea si a fetitei mele. Subliniez lucrul acesta pentru a evita interpretari nedemne.Realizez venituri extrasalariale din contracte individuale pe drepturi de autor (nu-mi vine sa cred ca am scris asta aici; Shakespeare se incrunta).cuvenit (sa se aplice cote diferentiate de contributii pentru activitati independente, in functie de nivelul de venit), cu toate consecintele.si sa particip la intretinerea comunitatii. Eu una chiar nu imi permit sa ma vad in asemenea situatie.Nu sunt un caz atat de special; ca mine sunt extrem de multi. Sunt una din multime. Povestea personala expusa in cele de mai sus nu se vrea muzica lacrimogena de fundal pentru o poezie patriotica; se vrea o. Iar eu sunt unul dintre cetateni.Cer constientizare si responsabilitate. Pretind ca politicienii (toti) sa respinga sau sa regandeasca noul Cod Fiscal astfel incatNu activez politic (desi am simpatie pentru anume persoane din politica, dar nu am manifestat-o public vreodata, cum nici antipatie nu am aratat). Vreau sa lucrez in teatru, acolo unde isi gasesc reala folosinta abilitatile si pregatirea mea, vreau sa imi ingrijesc copilul fara alte mult prea mari griji, vreau sa nu-mi intre in vocabularul uzual ' evaziune ', 'cod fiscal', 'financiar'.Nu atasez scrisorii asteia deschise vraiste prin care ma expun (e neobisnuit) C.V.-ul meu (destul de important) pentru ca insist sa subliniez ca sunt un cetatean intre atatia altii.Ma aflu, alaturi de cei ca mine, in situatia in care, drept continuare la expresia atat de obisnuita pe la noi 'Lasa, ma, tot e bine ca nu suntem...', nu gasesc astazi alta continuare decat '...refugiati'.Am primit ieri mii (poate zeci de mii, n-am numarat) de mesaje de apreciere si inca mai primesc; si multumesc.Dar la sfarsitul lunii in care sunt nascuta, este posibil, de fapt cel mai probabil, sa nu pot sa depun la ANAF altceva decat mii (poate zeci de mii) de mesaje care arata o oarecare recunoastere publica pe care-am dobandit-o mergand drept. Cu respect pentru responsabilitate si competenta, singure unitati de valoare ale puterii care decide, Parlamentul.Dorina Chiriac, cetateanP.S: multumesc cititorilor pentru orice pozitie publica asemanatoare sau share si mentionez ca e tot ce astept si primesc. Lacrimile imi jignesc demnitatea si nu imi folosesc.".Circa 210.000 de persoane ar fi obligate prin lege sa depuna Declaratia 600 pana la finele acestei luni, potrivit ANAF.