Teodorovici spune ca fiul lui Dragnea nu va fi obligat de ANAF sa declare banii cheltuiti la nunta

Precizarea a fost facuta in contextul in care Fiscul a luat nuntile in vizor, iar tinerii casatoriti risca amenzi uriase daca nu declara cu cat au platit fotograful, DJ-ul si restaurantul Intr-o interventie telefonica la Antena3 , ministrul Finantelor a fost intrebat despre cazul particular al baiatului lui Liviu Dragnea, el explicand ca acesta nu va primi scrisoare de la ANAF ca sa declare banii dati la lautari, cameramani sau fotografi."Perioada pe care ANAF-ul a indicat-o este 2013-2017, pentru ca exista acea perioada de prescriere. Avem alte situatii unde, stiti foarte bine, contributiile la CASS, CAS si impozitul pe venit pe ultimii cinci ani de zile.La final de octombrie vom avea o centralizare pe fiecare contribuabil in parte. Am aprobat in Guvern o ordonanta de urgenta care asta si spune, cu acele reduceri pentru cei care platesc in decembrie si in martie anul viitor toate aceste contributii", a precizat Eugen Teodorovici, conform sursei citate.Jurnalistii de la Libertatea au scris ca Valentin Dragnea a strans o mica avere la nunta sa, care a avut loc in luna august si la care au fost prezenti sute de politicieni.Conform aceleiasi surse, Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte Traian Basescu, a trecut in declaratia de avere facuta publica in 2013 un castig la nunta de 460.000 de euro.