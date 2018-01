"Termenul pentru depunerea Declaratiei 600 se amana pana pe 15 aprilie. Guvernul Dancila da azi OUG"

Oamenii nu mai au incredere in Guvern. Ministrul de Finante le-a spus ca nu mai trebuie depusa declaratia, romanii s-au pus la cozi la Fisc

De asemenea, seful Executivului a anuntat ca in perioada urmatoare Ministerul Finantelor va gasi o "solutie permanenta" pentru rezolvarea problemei, astfel incat toti cei vizati sa plateasca "".Sedinta de Guvern era programata la ora 11:00, insa a inceput cu peste un sfert de ora intarziere. Premierul Viorica Dancila a citit discursul tinut la inceputul sedintei. Cu toate acestea, cateva greseli au reusit sa se strecoare in discursul ei.Astfel, ea a vorbit initial de Ministerul Fondurilor Europene ca responsabil de Declaratia 600. S-a corectat la scurt timp, insa a cerut ca plata contributiilor sa se faca "o singura dataan, nu anticipat". Apoi, a vorbit de "puncte" aflate pe ordinea de zi si, desi a citit de pe foaie, nefiind sigura de varianta corecta a spus siMarti, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a spus ca romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens. Asta dupa ce luni, dupa audierea sa in Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, Teodorovici a afirmat ca Declaratia 600 ar putea fi unita cu Declaratia 200 Toate aceste lucruri i-au facut pe romani, dar si pe angajatii Fiscului, extrem de sceptici, asa ca in Arad si Timisoara sute de oameni au stat la cozi sa fie siguri ca nu vor suferi mai tarziu, in cazul in care Guvernul se razgandeste iar.Declaratia 600, in legea care inca e in vigoare, trebuie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care in 2017 au obtinut venituri din activitati independente echivalente cu cel putin 12 salarii minime pe an din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau din alte surse. Declaratia poate fi depusa online, cu certificat digital, sau prin Spatiul Privat Virtual.Formularul 600 a starnit controverse in ultimele saptamani, intrucat impune unor persoane in 2018 contributii la CAS si CASS, indiferent de veniturile din aceste surse obtinute in acest an, conditia fiind sa fi avut anul trecut venituri de acest tip peste plafonul de 22.800 de lei pe an.Declaratia 200, la care a facut referire Teodorovici, se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura, provenind din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor cu exceptia veniturilor din arenda, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, piscicultura, silvicultura, transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei.