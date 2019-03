ANAF a confiscat marfuri si numerar de peste 23 milioane de lei din Dragonul Rosu

Ziare.

"In perioada 17-24 martie, in cadrul operatiunii 'Integrum', inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au verificat 175 de firme si au identificat atat abateri minore, pentru care au aplicat cinci avertismente, dar si alte contraventii, care nu intra sub incidenta Legii prevenirii, pentru sanctionarea carora au dispus 313 sanctiuni cu amenda contraventionala, in cuantum total de 4,52 milioane lei, si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative, in valoare totala de 23,46 milioane lei", se arata intr-un comunicat al Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF.Potrivit documentului, de la inceputul operatiunii 'Integrum' , inspectorii antifrauda au dispus sanctiuni contraventionale (amenzi contraventionale si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte legale de provenienta) in valoare totala de 36,12 milioane lei.Din totalul marfurilor confiscate, 78% reprezinta articole de imbracaminte si incaltaminte.Operatiunea 'Integrum' a fost declansata deoarece inspectorii DGAF au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu."Printre obiectivele prioritare ale conducerii actuale a Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numara destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale, in vederea atingerii obiectivului strategic de crestere a gradului de conformare voluntara la declarare si plata.Atentionam clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final", precizeaza DGAF.