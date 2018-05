ANAF: O grupare de romani, bulgari si sirieni a cauzat bugetului un prejudiciu de peste 23 de milioane euro

Ziare.

com

Firmele au creat si operationalizat un circuit de tranzactionare privind comertul cu articole de imbracaminte, textile si incaltaminte de provenienta din import, in principal din Turcia, la comanda, transportate in regim de grupaj/tip cargo.Astfel, prin intermediul Bright Star Distribution SRL (achizitor) si alti parteneri ai sai (clienti), marfurile au fost valorificate in final fara intocmirea de documente fiscale sau prin intocmirea acestora fara continut real privind valoarea de vanzare si cumparatorul efectiv, in scopul obtinerii de avantaje de natura fiscala.Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, calculat de inspectorii antifrauda la data sesizarii organelor de urmarire penala competente, este in valoare de 112.005.941 lei (peste 23 de milioane de euro).