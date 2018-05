Aviz favorabil in Senat pentru legea deputatului "Mitraliera": Evazionistii scapa de pedepse de pana la 15 ani de inchisoare, daca platesc prejudiciul

Unul dintre initiatorii legii a fost deja condamnat definitiv pentru infractiuni economice

Initiativa legislativa le apartine mai multor parlamentari PSD, printre care si Catalin Radulescu, zis "Mitraliera", deja condamnat la inchisoare cu suspendare pentru "operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia".La momentul de fata, evaziunea fiscala constituie - potrivit articolului 8 din legea nr. 241/2005 - infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi.Persoanele care se asociaza pentru a comite fapte de evaziune fiscala risca pedepse chiar mai mari, cuprinse intre 5 si 15 ani.Evazionistii care au creat pagube mai mari de 100.000 de euro risca pedepse minime mai mari cu 5 ani, iar cei care au pagubit cu peste 500.000 de euro sunt pasibili sa ia pedepse cu 7 ani mai mari. Articolul 9 din legea nr. 241/2005 stabileste abaterile care pot fi considerate evaziune fiscala si printre care se numara: ascunderea unui bun pentru a evita taxarea lui, omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate sau distrugerea unor astfel de acte.Nu mai putin de 16 parlamentari PSD - printre care se numara Catalin Radulescu si Andreea Cosma - au inregistrat, insa, la Senat, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, un proiect de modificare a Legii nr 241/2005 , in incercarea de a schimba continutul acestor doua articole.Potrivit initiatorilor proiectului de modificare, evazionistul care plateste paguba creata, pe durata judecarii cauzei sale, n-ar trebui sa mai ajunga la inchisoare. Mai exact, in proiectul de modificare a legii propus de PSD se arata ca:Initiativa legislativa a parlamentarilor PSD a primit aviz pozitiv de la mai multe comisii senatoriale si, in cele din urma, a fost avizata favorabil si de comisia de fond in acest caz, adica de Comisia Juridica a Senatului, prezidata de deputatul PSD Robert Cazanciuc. Senatorii au adus, insa, si o serie de amendamente la proiectul de lege.Inainte de toate, acestia au stabilit ca suma pe care evazionistul trebuie sa o plateasca pentru a scapa de inchisoare ar trebui sa fie mai mare decat cea prevazuta de initiatorii legii. Cu alte cuvinte, Senatul a decis ca un evazionist nu va plati doar prejudiciul, ciIn schimb, senatorii au eliminat posibilitatea sanctionarii evazionistului cu munca in folosul comunitatii.In plus, tot senatorii au decis, prin introducerea de amendamente la proiectul de lege, ca pentru un evazionist care plateste dauna creata si restul cheltuielilor deja mentionarePuteti citi aici toate amendamentele aduse de senatori la legea initiata de cei 16 parlamentari PSD:Proiectul de modificare a Legii nr. 241/2005 ar putea intra la vot saptamana viitoare, de vreme ce a primit deja aviz favorabil din partea comisiei de fond. Senatul este prima camera sesizata in acest caz si nu este for decizional.Procurorii DNA l-au acuzat pe Catalin Radulescu, cunoscut si ca deputatul "Mitraliera" - unul dintre initiatorii proiectului de modificare a Legii 241/2005 - ca in perioada ianuarie 2013 - februarie 2014 ar fi administrat o firma, desi era deja si parlametar, iar activitatea manageriala era incompatibila cu statutul sau. In plus, procurorii l-au acuzat pe deputatul PSD ca ar fi promis mita unui manager.La finele lui 2017, Radulescu a fost condamant definitiv la o pedeapsa de un an si sase luni, cu suspendare.