Dragnea anunta modificarea legii privind evaziunea fiscala: E proasta. Multi oameni de afaceri vor sa plece din Romania de frica

Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, in prezent orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscala si din aceasta cauza multi dintre ei vor sa plece din Romania de frica."O sa mai spun cateva lucruri care sigur ca o sa genereze astazi si maine si zilele urmatoare niste critici de la anumite unitati militare. Eu cred ca legislatia in ceea ce priveste evaziunea fiscala din Romania este proasta si creeaza posibilitatea pentru orice institutie de control sa-l poata acuza pe orice om de afaceri din Romania de evaziune fiscala.Este atat de complicata, atat de periculos gandita si redactata, incat orice om de afaceri din Romania, in aceasta secunda, poate fi acuzat de evaziune fiscala.Si, atunci, rog in mod special Ministerul de Finante si ANAF si MJ, impreuna cu colegii din Parlament, impreuna si cu alte institutii, intr-o perioada relativ scurta, sa venim cu niste propuneri serioase de schimbare a acestei legislatii, pentru ca oamenii de afaceri din Romania sa stie un lucru foarte simplu: ca daca sunt cinstiti nu au nicio problema, iar daca sunt necinstiti pot avea o problema, dar sa nu mai fie in situatia in care n-au de unde sa stie daca nu cumva cineva a doua zi vine si-l acuza de evaziune fiscala, el fiind convins ca nu este in aceasta situatie", a declarat Liviu Dragnea.Liderul social democrat a mai afirmat ca obiectivele unei guvernari nu sunt de a baga in puscarie oameni de afaceri, ci de a sprijini construirea unui sistem administrativ si birocratic stimulativ."Noi am inceput un proces de schimbare de atitudine a functionarilor publici, a institutiilor statului fata de mediul de afaceri, un proces care s-a construit in multi ani de zile si este vorba de o mentalitate in ceea ce priveste abordarera fata de firmele private in mod special. Si vorbesc de toate institutiile de control - ANAF, alte institutii care controleaza, parchete si asa mai departe.Abordarea noastra este cu totul si cu totul alta, obiectivele unei guvernari nu pot fi de a baga in puscarie oameni de afaceri, de a inchide societati comerciale, ci dimpotriva, de a preveni, de a sprijini si impreuna sa se construiasca un sistem administrativ si birocratic care sa fie stimulativ", a subliniat Liviu Dragnea.