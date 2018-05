Dragnea vrea sa schimbe legea evaziunii. Mediul de afaceri reclama abuzuri: Suntem amenintati, ANAF inventeaza taxe, exista firme protejate

Probleme cu legea evaziunii sunt de mult timp. De ce abia acum sunt vazute?

Si oamenii de afaceri acuza ca sunt haituiti de ANAF

ANAF si Ministerul de Finante nu au aratat ca vor sa elimine evaziunea fiscala

Cum vrea PSD sa schimbe legea privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie

Ziare.

com

"Eu cred ca legislatia in ceea ce priveste evaziunea fiscala din Romania este proasta si creeaza posibilitatea pentru orice institutie de control sa-l poata acuza pe orice om de afaceri din Romania de evaziune fiscala. Sunt multi oameni de afaceri romani care au inceput sa caute sa-si vanda afacerile din Romania pentru ca vor sa plece de aici de frica", a spus Dragnea.Am vrut sa aflam cat de frica le este oamenilor de afaceri de actuala legislatie privind evaziunea fiscala, daca este sau nu buna si cum pot fi rezolvate problemele.Am stat astfel de vorba cu consultantul fiscal Adrian Benta, care a declarat pentruca legea este veche de 14 ani si nu mai corespunde cu ceea ce se intampla in momentul de fata."Legea privind evaziunea fiscala este din 2004. Definitia veniturilor si cheltuielilor din 2004 nu mai corespunde cu definitia veniturilor si cheltuielilor din 2015. Sunt cu totul si cu totul altceva, alte fenomene. Ea nu mai corespunde realitatii", ne-a spus Adrian Benta.Asadar, el afirma ca se impune modificarea legii, dar depinde cum se va face acest lucru. Adrian Benta considera ca in primul rand trebuie stabilit care este obiectivul pentru ca, de cele mai multe ori, obiectivul nu a fost recuperarea banilor, ci "sa se taie beregata celor care au facut evaziune fiscala"."In primul rand, trebuie sa se modifice obiectivul pe care il au. In toate procesele pe care le-am avut in ultimul timp,. Pentru ca pe ei nu ii intereseaza, tot pe banii statului stau in puscarie.Nu, obiectivul trebuie sa fie de alta natura: recuperarea prejudiciului. Si daca nu poti sa il recuperezi acum, il lasi liber pe cel care l-a comis, pentru a produce in continuare bani si stopezi veniturile lui pe viata", ne-a declarat Gabriel Benta.Totodata, el considera ca este necesara impunerea unui plafon in evaziunea fiscala. Asta pentru ca, afirma consultantul fiscal, de multe ori inspectorii ANAF comit abuzuri."Trebuie sa puna un plafon. Dau in consum un pix si nu scad bonul de consum si vine ANAF si spune ca e evaziune. Are si evaziunea fiscala mandria ei. Nu exista plafon de la care sa zici ca este evaziune fiscala. Prejudiciul in acest caz este sub 100 de mii de euro, deci sanctiunea ar fi ori amenda ori pana la 6 ani inchisoare. Pentru un pix", a subliniat consultantul fiscal.Consultantul Adrian Benta afirma ca problemele in aceasta privinta sunt de mult timp, insa abia acum guvernantii s-au gandit sa incerce sa le rezolve, pentru ca acum "exista un pressing masiv" din partea oamenilor de afaceri, care aduc multi bani la bugetul de stat."Abia in momentul in care ai un pressing masiv din partea oamenilor de afaceri reactionezi. A iesit ministrul Teodorovici si a spus ca avem aproape 3.000 de cazuri de dosare cu sesizari trimise la parchete.Restul pana la 600.0000 sunt firme mici.Daca tu te-ai dus cu 3.000 de dosare de plangere penala in acele 8.000 de firme care conteaza, ai o problema de siguranta economica. Pentru ca ei inchid firmele, ai oameni pe drumuri. Sunt firme cu multi angajati", explica Adrian Benta.Consultantul fiscal spune ca, de cele mai multe ori, ANAF da sanctiuni pe nedrept multor firme. Si un exemplu in acest sens este faptul ca inspectorii pierd la Curtile de Apel 4 din 5 cazuri."Nu inseamna ca nu exista evaziune fiscala. Ba da, exista evaziune fiscala, dar ANAF-ul nu se duce pe lanturile de evaziune fiscala, nu e in stare, nu cunoaste. Sau stie, dar nu se duce.Procedura este in felul urmator: te duci la o firma, inventenzi ca un furnizor are o problema si i-ai taiat achizitiile, adica ai considerat nedeductibile cheltuielile si TVA-urile la achizitii, pe diverse considerente. Asta genereaza un TVA mai mare de plata sau un impozit pe profit mai mare de plata. Ii faci o plangere penala, sesizezi parchetul, iar in acel moment, contribuabilul nu se mai poate apara pe calea civila, contestatia nu se mai solutioneaza si el nu se poate duce in instanta decat dupa ce solutioneaza cauza penala.In acelasi timp, ei au dreptul sa execute silit acel contribuabil. Adica eu ma duc la tine, iti inventez niste taxe, iti fac plangere penala ca esti evazionist, iti iau si banii si tu nu poti sa te duci in instanta decat dupa ce se solutioneaza plangerea penala care dureaza 2-4 ani.Dar in perioada asta ti s-au luat banii, esti executat silit, ti s-au scos bunuri la licitatie.", ne-a declarat Adrian Benta.La randul sau, Cristian Parvan, secretar general al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), a declarat pentruca, intr-adevar, exista perceptia in randul mediului de afaceri ca este haituit, dar acuza institutiile statului de discriminare.El afirma ca, de regula, sunt verificati doar oamenii de afaceri romani, nu si investitorii straini. Totodata, spune el, nici investitorii romani nu sunt verificati in mod egal."Este foarte adevarat ca evaziunea fiscala ameninta antreprenorii romani. Este foarte adevarat si, daca va uitati, nu veti gasi niciun fel de actiune penala sau de orice fel de actiune impotriva unei companii internationale. Singurul caz pe care il stim a fost cel cu Apa Nova, contra unor directori, directori despre care nu mai stim nimic.Si de aici concluzia, care nu ne convine din pacate, dar asta este concluzia si perceptia in mediul privat, ca. Toate institutiile statului se indreapta cu predilectie catre oamenii de afaceri romani care de principiu sunt actionari, se cunosc, au adrese, pe cand la o companie multinationala pe cine tragi la raspundere?", a declarat Cristian Parvan.Totusi, afirma secretarul general al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, in ultimii ani s-au tot facut modificari ale legislatiei privind evaziunea fiscala si, cu toate acestea, evaziunea nu s-a redus.Mai mult, reprezentantul AOAR ne-a declarat ca, de multe ori, mediul de afaceri constata un comportament agresiv din partea autoritatilor statului."De-a lungul anilor, in ultimii 10 ani, suntdocumente plusmodificari la aceste documente care toate folosesc sintagmaSi va aduc aminte amenintarile cu Inspectia Muncii, a existat amenintarea ca, daca nu se trec contributiile, vor trimite inspectorii, pentru ca patronii sunt hoti, daca nu se maresc salariile, trimit inspectorii ca patronii sunt hoti.Si, atunci, pana la legea evaziunii fiscale, trebuie mers pe o idee de o corecta abordare a firmelor de catre institutiile statului", a subliniat Cristian Parvan.El a mai precizat ca, de-a lungul timpului, nici Ministerul de Finante si nici ANAF-ul nu i-au convins pe oamenii de afaceri ca doresc cu adevarat sa elimine evaziunea fiscala."Evident ca mediul de afaceri nu are cum sa fie de partea celor care fac evaziune fiscala, pentru ca acest lucru distorsioneaza concurenta. Omul care face evaziune fiscala va fi intotdeauna mai 'competitiv' decat cel care plateste taxele si impozitele la zi, deci sustinem cu fermitate sanctionarea celor care cu adevarat fac evaziune fiscala, dar,", a adaugat Cristian Parvan.Insa, pana la schimbarea legislatiei, oamenii de afaceri cer transparenta in ceea ce priveste verificarea firmelor. Secretarul general al AOAR spune ca exista firme protejate, dar pana cand nu va exista transparenta nu se poate demonstra nimic."Pana la a face legislatia mai buna, ceea ce este un deziderat si un adevar, ca tot dam reglementare peste reglementare de nu mai stie nimeni care este reglementarea care se respecta, avem de facut transparenta, avem de facut informatizarea si atunci toata lumea o sa vada cifrele si o sa se poata intreba de ce anumite firme au fost verificate de 10 ori si altele niciodata in 5 ani.Deci avem multe de rezolvat, este foarte bine daca se incearca si in domeniul definirii evaziunii fiscale", a subliniat Parvan.PSD a anuntat inca din luna martie, prin vocea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ca vrea sa schimbe legislatia privind evaziunea fiscala , pentru ca investitorii sa nu mai fie speriati ca pot face puscarie in Romania pentru asa ceva: daca sunt prinsi, dau banii inapoi si scapa."Acest subiect al prevenirii si combaterii evaziunii fiscale trebuie sa devina dintr-o sperietoare, astazi, pentru investitori, un punct de atractie. Stiu ca suna poate ciudat. Dar un investitor roman sau strain care vrea sa faca o investitie in Romania spune asa: 'Bun, la fiscalitate sunteti oarecum ca cei din jur (...), dar cum stam la partea asta de prevenire si combatere a evaziunii fiscale?Daca ceva mi se intampla din motive neimputabile sau o greseala din piata, tu ca stat vii si-mi distrugi compania? Imi scoti oamenii afara, mi-i lasi someri, imi distrugi business-ul?! Atunci ma duc in alta parte'. Nu, acest lucru trebuie schimbat!", a spus ministrul Teodorovici.Totodata, el a anuntat ca se urmaresc modelele din Germania si Olanda."Pana la final de iunie, o sa avem un grup de lucru la nivelul administratiei centrale din toate structurile implicate in acest proces si va trebui sa punem pe masa un cadru legislativ, adica OUG 241 cu evaziunea fiscala trebuie schimbata, si nu numai... si prevederi din Codul Penal si alte prevederi legale.Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru diferite alte subiecte. Vom lua exact din fiecare tara bunele practici pe care ei le aplica de zi cu zi catre mediul de afaceri si le vom pune frumos in legislatia noastra (...)In Germania, de exemplu, un anumit procent din suma respectiva pe care Fiscul o identifica ca fiind evaziune nu se declara fapta penala sau se poate discuta. Ai suma, discuti cu respectivul: platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul", a explicat Teodorovici.