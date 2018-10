Statul german, fraudat de romani. Prejudiciu de 21 milioane de euro

Ziare.

Activitatile se desfasoara impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nurnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.Potrivit Politiei Romane, echipe comune de ancheta compuse din politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Judetene Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nurnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, fac, marti, mai multe perchezitii la domiciliile a 56 de persoane banuite de evaziune fiscala.Perchezitiile se desfasoara in judetele Cluj, Alba, Arad, Arges, Bihor, Constanta, Hunedoara, Iasi, Salaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, precum si in Bucuresti, la adresele persoanelor banuite si ale societatilor comerciale administrate de acestea.De asemenea, sunt puse in executare 56 de mandate de aducere a persoanelor cercetate in cauza, acestea urmand a fi duse la audieri."Persoanele respective sunt banuite de savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a platii TVA in cadrul caruia ar fi fost utilizate societati comerciale de tip firma fantoma din Romania, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Austria.Practic,", arata Politia Romana.Actiunea comuna a politistilor romani cu reprezentantii autoritatilor germane se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Conventiei cu privire la asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale UE si ale Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002, prin intermediul biroului national roman din cadrul EUROJUST.Echipa comuna de ancheta a devenit operationala la sfarsitul lunii mai a acestui an si a fost constituita cu scopul facilitarii efectuarii de cercetari penale in dosarele penale aflate in cercetarea Parchetului Nurnberg-Furth si Parchetului de langa Tribunalul Cluj, impreuna cu politistii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Judetene Cluj.Conform sursei citate, prejudiciul cauzat statului german ca urmare a savarsirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, in cauza urmand a fi dispuse masuri asiguratorii pentru recuperare.