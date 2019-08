Avantajele si dificultatile generate de introducerea bacsisului pe nota de plata - analiza Deloitte

Premise si avantaje in practica

De la 1 octombrie, bacsisul va fi trecut pe nota de plata

Ziare.

com

Mai exact, similar cu prevederile primei ordonante, abrogate la scurt timp de la publicare, actuala propunere legislativa nu furnizeaza niciun detaliu privind diferitele tipuri de impozitare existente la nivelul operatorilor economici, se arata intr-un comunicat al Deloitte."Astfel, daca in cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit, efectul impozitarii veniturilor din bacsis va fi anulat prin deducerea cheltuielilor cu plata sumelor catre angajati, situatia se schimba in cazul principalilor jucatori vizati de aceasta masura, cei care aplica impozitul specific pentru activitati HoReCa, precum si in cazul microintreprinderilor", precizeaza consultantii fiscalti Andreea Vlad si Robert Ionescu, in comunicatul citat.Potrivit acestora, pentru angajatorii din domeniul HoReCa ce calculeaza si platesc impozitul specific pentru aceasta industrie, mentionarea bacsisului pe bon ar putea genera obligatii fiscale suplimentare."Mai precis, venitul generat de incasarea bacsisului va trebui reflectat separat in contabilitate si va reprezenta un venit din alte activitati (altele fata de cele specifice HoReCa), fiind astfel impozitat pe baza regulilor privind impozitul pe profit.Totusi,", sustin consultantii Deloitte.Pentru microintreprinderi, aceste sume suplimentare vor conduce la marirea bazei impozabile, ele fiind incluse in totalul veniturilor obtinute, fara posibilitatea deducerii cheltuielilor aferente."Aceasta situatie ar putea fi evitata prin introducerea in legislatia fiscala a unei scutiri pentru aceste tipuri de venituri", subliniaza Deloitte.Exista si avantaje ale acestei prevederi, afirma consultantii Deloitte, Andreea Vlad si Robert Ionescu, precizand ca, asa cum se mentioneaza si in nota de fundamentare, legiferarea bacsisului este o masura asteptata, in conditiile in care vorbim de sume incasate, dar nefiscalizate la nivelul angajatilor.Totodata, la acest moment, acestea nu figureaza contabil la nivelul operatorilor economici, iar clientii, persoane juridice sau PFA, nu au posibilitatea de a deduce sumele aferente, in lipsa unui document justificativ, spun acestia."O astfel de reglementare aduce o serie de avantaje, cum ar fi cresterea competitivitatii pe piata muncii.Cu toate acestea, pentru angajatii care nu activeaza in domeniul HoReCa, dar care pot primi de asemenea bacsis, fara ca angajatorii lor sa fi optat pentru fiscalizarea acestor sume, tratamentul poate fi unul discriminatoriu", precizeaza comunicatul Deloitte.De asemenea, vor creste veniturile incasate la bugetul de stat, iar un alt beneficiu il reprezinta controlul mai bun al sumelor incasate la nivelul societatilor.Controlul mai bun al sumelor incasate la nivelul societatilor este un alt beneficiu al fiscalizarii bacsisului., dar si o reducere a riscurilor in cazul unui control ANAF, daca se constata diferente intre sumele existente in casierie si cele marcate pe casa fiscala", mentioneaza consultantii Deloitte.In concluzie, spun consultantii fiscali, initiativa este oportuna, dar, odata cu implementarea acesteia, ar trebui de asemenea avuta in vedere o aliniere a prevederilor fiscale privind impozitarea la nivelul societatilor.Potrivit unui proiect pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante, de la 1 octombrie, bacsisul pe care romanii il lasa la baruri sau restaurante va fi trecut pe nota de plata.Ministerul de Finante motiveaza masura, afirmand ca valoarea bacsisului incasat este semnificativa, iar aceste venituri ale angajatilor sunt nefiscalizate."In prezent, in Romania, bacsisul reprezinta o practica intalnita frecvent, in special in domeniul restaurantelor si barurilor, valoarea totala a sumelor de aceasta natura platite si respectiv incasate fiind considerabila.Aceste venituri ale angajatilor din sector sunt nefiscalizate", se arata in nota de fundamentare ce insoteste proiectul.I.O.