Firmele care platesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonificatie de 5% sau 10%

Pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, pana la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.Marii contribuabili vor avea o bonificatie de 5%, in timp ce contribuabilii mici si mijlocii vor beneficia de o reducere a impozitului datorat cu 10%."Prevederile se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, daca platesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie-25 iunie 2020", arata Ministerul de Finante.Bonificatiile se vor aplica si pentru companiile de turism si de alimentatie publica, privind impozitul specific unor activitati, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020.Contribuabilii determina impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, de plata, prin scaderea din impozitul datorat a bonificatiei calculata potrivit actului normativ aprobat.Pentru platitorii de impozit pe profit, bonificatia calculata potrivit actului normativ aprobat se inscrie in mod distinct in declaratia anuala de impozit pe profit.