Impozitul pe bacsis revine, insa doar in turism. Teodorovici spune ca masura sprijina angajatii din sector

Masura este voluntara, deci nu vom fi obligati sa lasam bacsis, iar banii vor ajunge la cei care presteaza serviciile, nu la antreprenori.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat marti ca fiscalizarea bacsisului in turism ar putea fi reglementata pana la finalul lunii august daca va exista o propunere de text venita din partea sectorului."Daca exista o propunere de text, colegii mei de la Ministerul de Finante, de la Departamentul legislatie, inclusiv doamna presedinte (al ANAF, Mirela Calugareanu n.r.) pe zona de aplicare a acestei masuri, daca in urmatoarele zile pregatesc textul de act normativ primar si dupa aceea secundar, noi pana la final de august am si anuntat, o sa avem postate chiar in zilele urmatoare un set de modificari, propuneri, venite, la fel din economie, pe zona de Cod Fiscal si de Procedura Fiscala, la care se pot adauga si acestea astfel ca pana la final de august sa reglementam aceasta speta", a declarat Eugen Teodorovici.Ministerul Finantelor a lasat sa se inteleaga faptul ca masura nu este luata pentru a creste gradul de venituri la buget."Din partea noastra ca Minister de Finante, este obligatia noastra ca sa ascultam mediul de afaceri, mediul economic, si ori de cate ori vine cu o propunere sa dam curs astfel incat sa facilitam sa spunem acel tip de activitate in acel sector. Acesta am facut si astazi. Este o discutie de ceva timp inceputa, stiti foarte bine.Este cauzata, sa spunem, de o situatie pe care sectorul vrea sa o reglementeze. Este o practica europeana, stim foarte bine. Nu stiu daca sunt maximum doua tari care nu au reglementata aceasta zona a bacsisului. Deci este o practica europeana. Este o chestiune voluntara. Sprijina angajatii din sector. Si una peste alta, sa spunem asa, creeaza un mediu oarecum reglementat, ceea ce este foarte bine pentru economie", a spus Eugen Teodorovici.Dragos Anastasiu, membru in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), a afirmat ca tema este urmarita de ceva timp si ca s-a ajuns la un consens in CDR unde sunt peste 40 de entitati de business."Reglementarea tips-ului, a bacsisului, este o chestiune pe care industria si-o doreste foarte mult pentru ca o considera benefica. Deci este venita ca o solicitare din partea noastra catre autoritatile statului. Au mai fost niste experiente in trecut. Cred ca am invatat cu totii din ele si ca nu vom mai avea balbaielile pe care noi le-am indus. De data asta lucrurile sunt numite mai aprofundat", a declarat Dragos Anastasiu.El a explicat caLa randul sau, Dragos Petrescu, proprietarul unui lant de restaurante, a declarat ca masura va duce la cresterea veniturilor angajatilor din sectorul ospitalitatii si va determina o stabilizare a fortei de munca in acest sector.Totodata, Daniel Mischie, directorul general al unui lant de restaurante, spune ca bacisul va fi impozitat doar cu 10%."Astazi, un angajat care primeste bacsis prin card sau prin ordin de plata, el este considerat venit salarial. Asta inseamna ca este impozitat cu aproape 60%. Ceea ce doreste industria astazi este reglementarea acestui bacsis, ceea ce inseamna ca, la un bacsis de 100 de lei, salariatul va fi impozitat cu 10%. Adica 10% va merge la stat si 90% raman angajatului", spune Daniel Mischie.Ideea impozitarii bacsisului nu este noua. In primavara anului 2015, in aprilie, Guvernul a adoptat, printr-o ordonanta de urgenta, prevederea ca sumele pe care clientii le lasa bacsis sa fie inregistrate pe bon fiscal separat si sa fie impozitate cu 16%. Autoritatile au renuntat la aceasta masura dupa cateva saptamani.