Senatul a adoptat impozitarea bacsisului. Florin Citu: PSD introduce o noua taxa

"Prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de catre client in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN '5.610 Restaurante' si '5.630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor'. Bacsisul nu poate fi asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii", prevede propunerea legislativa pentru modificarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.In restaurante si baruri, bacsisul incasat de la clienti se evidentiaza pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de incasare a acestuia.Operatorul economic va inmana clientului nota de plata inainte de emiterea bonului fiscal. Nota de plata va contine rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului, care poate varia intre 10 si 15% din valoarea serviciilor de care a beneficiat.Operatorul economic va inregistra in contabilitate distinct aceste sume si va include in baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub forma de articol cu denumirea "bacsis", stipuleaza actul normativ."Dupa abrogarea prevederilor care reglementau modul de definire, inregistrare si fiscalizare a bacsisului, OUG 8/2015, organizatiile profesionale si patronale din domeniul HORECA au solicitat public in repetate randuri sa se analizeze posibilitatea introducerii unei noi reglementari a bacsisului in acest domeniu.In prezent, in Romania bacsisul reprezinta o practica intalnita frecvent in special in domeniul restaurantelor si barurilor, valoarea totala a sumelor de aceasta natura platite si respectiv incasate fiind considerabila", se arata in expunerea de motive a proiectului.Senatorul UDMR Tanczos Barna si-a exprimat, miercuri, in plen, rezerva in privinta posibilitatii de aplicare a actului normativ.Liderul grupului PNL, Florin Citu, a afirmat ca, prin evidentierea distincta a bacsisului pe bonul fiscal si in actele contabile, "PSD introduce o noua taxa".Propunerea legislativa adoptata de Senat cu 43 de voturi "pentru", 23 "impotriva" si 6 "abtineri" va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.