Amnistia fiscala a aparut in Monitorul Oficial. Iata cine poate beneficia de ea

Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mici de 1.000.000 lei, este aprobata anularea doar a obligatiilor fiscale accesorii;

Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mari de 1.000.000 lei, este aprobata procedura anularii creantelor accesorii, dar si anularea unei parti din debitul principal, cu respectarea unor conditii de restructurare a activitatii.

Au achitat toate debitele principale si eventualele obligatii fiscale accesorii aferente anului 2019 (cel putin pana la data depunerii cererii de acordare a facilitatilor prevazute de actul normativ);

Au toate declaratiile fiscale depuse;

Depune cererea de anulare a accesoriilor pana cel tarziu in 15 decembrie 2019.

Dobanzile, penalitatile si alte accesorii se amana la plata in vederea anularii;

Procedura executarii silite daca a inceput se suspenda, iar daca urma sa fie aplicata nu se mai aplica;

Obligatiile fiscale accesorii amanate la plata se sting prin depunerea unei cereri de anulare, ce poate fi depusa cel mai tarziu pana in data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata;

sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;

sa nu se afle in procedura insolventei;

sa nu fi fost dizolvat;

sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;

sa indeplineasca testul creditorului privat prudent.

Un procent de 5% din debitul principal, daca se solicita anularea de pana la 30% a obligatiei bugetare;

Un procent de 10% din debitul principal, daca se solicita anularea obligatiei bugetare intre 30% si 40% din total;

Un procent de 15% din debitul principal, daca se solicita anularea obligatiei bugetare intre 40% si 50% din total.

Restul datoriei bugetare poate fi esalonata la plata intr-o perioada de maxim 7 ani.

Ziare.

com

Actul normativ se adreseaza contribuabililor persoane juridice, persoane fizice, entitati fara personalitate juridica, ce inregistreaza datorii restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018.Acesta instituie facilitati fiscale pentru acesti contribuabili in sensul anularii datoriilor accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere) sau, dupa caz, restructurarea debitului principal prin anularea obligatiei de plata.Sunt instituite proceduri in functie de valoarea datoriei bugetare existente la data de 31 decembrie 2018, astfel:a) Anularea obligatiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, cand suma datoriei este mai mica de 1.000.000 lei.Debitorii bugetari din aceasta categorie pot beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii (dobanzi, penalitati si orice alte penalitati), daca achita debitul principal pana cel tarziu in data de 15 decembrie 2019.Pentru a beneficia de aceasta facilitate, trebuie indeplinite cumulativ si urmatoarele obligatii:: beneficiaza de procedura acestei facilitati fiscale si eventualele sume stabilite in urma unor inspectii, constatate prin decizii de impunere, dupa data de 01 ianuarie 2019, daca acestea se refera la o perioada anterioara datei de 31 decembrie 2018.Este permisa procedura depunerii declaratiilor rectificative, inclusiv in situatia existentei unei inspectii, cu conditia ca aceste declaratii rectificative sa se depuna in maxim 10 zile dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante.Nu sunt considerate obligatii restante, obligatiile bugetare datorate la data de 31 decembrie 2018 pentru care s-au acordat inlesniri la plata.Nu sunt considerate obligatii restante nici acele obligatii bugetare constatate prin acte administrative fiscale ce stabilesc datorii bugetare cu scadenta la 31 decembrie 2018, dar aceste acte administrative sunt suspendate la executare.Persoanele interesate de aplicarea facilitatii din prezenta ordonanta pot renunta la suspendarea efectului actului administrativ fiscal, pentru a beneficia de facilitate.Din punct de vedere procedural, realizarea procedurii incepe prin depunerea de catre contribuabil a unei notificari la organul fiscal competent, in scopul aplicarii ordonantei.Dupa primirea notificarii, organul fiscal verifica depunerea tuturor declaratiilor fiscale din vectorul fiscal, efectueaza stingeri/compensari si orice alte activitati necesare pentru stabilirea situatiei fiscale exacte.In cel mult 5 zile lucratoare de la depunerea notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala in care sunt consemnate obligatiile bugetare si il comunica debitorului.Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante privind obligatiile bugetare pentru care se solicita facilitatile fiscale.Prin depunerea notificarii conform prezentei ordonante, se realizeaza urmatoarele proceduri:: exista o procedura aplicabila si pentru debitorii care beneficiaza de esalonare la plata sau pentru debitele aflate in procedura contestatiei administrative.b) Anularea obligatiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, cand suma datoriei este mai mare de 1.000.000 lei.Scopul anuntat de prezenta ordonanta pentru debitorii incadrati in aceasta categorie este evitarea procedurii insolventei, iar elementul principal este aprobarea unei restructurari (anulari) atat a debitului principal, cat si a obligatiilor fiscale accesorii.Debitorul cu datorii bugetare mai mari de 1.000.000 lei trebuie sa notifice organul fiscal competent pana cel tarziu in data de 30 septembrie 2019, termen aflat sub sanctiunea decaderii.Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:Pentru a beneficia de restructurarea datoriei, trebuie insa achitat si o parte din debit, in baza planului de reorganizare.Ordonanta stabileste ca poate fi anulat la plata pana la 50% din debitul principal, iar debitul ce trebuie platit pana la data depunerii cererii de anulare a datoriilor bugetare este stabilit in functie de suma anulata la plata, astfel: