Ati putea sa nu mai faceti nimic, va rugam, in fiscalitate?! Propunem o perioada de respiro

Andreea Paul este presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate, conf. univ. dr. la Facultatea de Relatii Economice Internationale, ASE.

4.0 inseamna industrie cu inteligenta artificiala, internetul tuturor lucrurilor, robotizare. Pentru Romania inseamna multa cercetare si inovatie in toate domeniile, educarea pentru excelenta a tinerilor, inseamna pastrarea si dezvoltarea talentelor si asigurarea viitorului acestora in tara.Numai ca la noi aceste teme prefiguratoare ale zilei de maine nu sunt abordate sistematic, de fapt nu sunt abordate deloc, ci sunt blocate ca tematici esentiale de aventura fiscala nesfarsita a Statului.. Nici cu industrializarea, nici cu serviciile high-tech, nici cu tinerii... Suntem in fata unui, cu atacuri aiuritoare la adresa investitorilor, a cercetarilor si a IT-istilor, a tinerilor.Eroarea fiscala a zilei este acoperita cu explicatia aberanta a zilei. Zi de zi de zi, vorba reclamei, de o buna perioada, aberatiile fiscale sunt intrerupte doar de perioadele in care mai cad guvernele...Sa analizam cateva exemple din aceasta serie aiuritoare de masuri care face viata antreprenorilor, liberilor profesionisti si a angajatilor din sectorul privat un cosmar. (Nici salariatii din sectorul public nu o duc mai bine. Cu totii vom plati incepand din acest an cu varf si indesat factura "campaniei electorale permanente" si a populismului prin credite mai mari la banci si in preturile care cresc in linie.)Sa incepem cu marea aberatie a saptamanii. Prostia zilei de ieri: Cum adica diferenta contributiilor pentru salariul part-time realizat pana la salariul minim pe economie va fi platita de catre bugetul de stat pentru bugetari si de catre patroni pentru privat?! In realitate, toata aceasta bazaconie este platita de catre salariatii din sectorul privat! Fara munca lor in urma careia se platesc taxele la stat si isi primesc salariile nu ar exista nici patroni, nici buget public, nici bugetari.Niciun politician, niciun buget public nu vine cu bani de acasa. Veniturile pe care reuseste statul nostru sa le produca sunt nesemnificative fata de cheltuielile publice salariale pe care le angajeaza. Statul nostru doar redistribuie! Nu produce! Redistribuie in continuare pentru personalul bugetar in surplus - nefiind digitalizate si interconectate bazele publice de date - si catre cei platiti din banul public, dar care uita sa treaca pe la serviciu...si catre "speciali". Apropo: de ce guvernantii nu au facut nimic sa curete sistemul public de pensii si salarii speciale?! Parca asa promisesera...Du-te-vino cu impozitul pe bacsis a fost doar incalzirea pentru planurile ministrului Teodorovici... urmeaza, cum sugera, impozitarea IT-istilor, cercetatorilor si inventatorilor sau declaratia 600 revigorata, la care nu s-a renuntat. Masuri fiscale "novatoare" aplicate doar pentru un an... apoi vom mai vedea noi.este oglinda schimbarilor succesive de strategie fara analiza. Nu mai bine masori de trei ori si decizi o data?!... La noi se decide de trei ori si apoi se priveste cu amuzament la haosul creat - fara egal (in Europa) si fara precedent (in Romania)...Nu ar putea Guvernul sa se opreasca din a avea idei (ex/im) plozive? Propunem o perioada de respiro.E ca atunci cand iti angajezi o ruda "capabila" in intreprinderea de stat: dupa ce sparge borcanele in jur ii spui ca ar fi preferabil sa nu mai atinga nimic.Sau... daca vreti sa faceti un lucru bun, analizati cu seriozitate impactul oricarei masuri inainte de a decide, apoi anuntati mediul de afaceri cu cel putin un an inainte de modificarea fiscala care va intra in vigoare. Cam asa este gandita politica fiscala a statului... cel putin cadrul legal impune perioade de acomodare a mediului privat la schimbarile fiscale, pe care tot voi le-ati diminuat prin OUG... dar nici macar cele trei luni nu le mai respectati...Apoi, intervine si chestiunea legata de viziune si de strategie, de viitorul care se intrevede cu din ce in ce mai multa incertitudine:Doar pentru a onora astazi promisiunile voastre fara nicio acoperire fata de multii pensionari romani si pensiile speciale nemeritate ale unor categorii de persoane privilegiate pe considerente neeconomice?!Se taie in fapt viitoarele pensii ale tinerilor de astazi. Proportia de pensie "de stat" crescand, pensiile viitoare scad. Populatia noastra imbatraneste si intram in asa-numita iarna demografica. Mai grav, suntem natiunea europeana care si-a pierdut si isi pierde cel mai mult din populatie in urmatoarele decenii. Cine va plati tinerilor de astazi pensiile de maine?! Cum este preocupat statul de cetateni cand pentru capitalul uman romanesc s-au absorbit 0,00 Euro in al cincilea an de executie a fondurilor europene de 1,3 mld. euro alocati tarii noastre?Cum sa realizezi revolutia tehnologica 4.0 cu un asemenea hal fara de hal de revolutie a politicilor fiscale?Tot ce intreprinde statul roman pare finalist; se intreprind actiuni care sting pentru un timp incendiile aparute, fara sa se vada tsunami-ul din zare al perspectivei unei tari fara tineri, fara specialisti, fara investitii, fara viitor.Nici macar nu poti concluziona: "Ceva trebuie schimbat!"Mai degraba te intrebi: "Este ceva din Romania de astazi care nu ar trebui schimbat ca sa mai existe o Romanie de maine?" Romania la 100 de ani are nevoie de viitor si de romani!