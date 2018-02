Cate salarii a taiat PSD? Se mai poate corecta dezastrul revolutiei fiscale? Haos pentru ca unii sa-si acopere veniturile Interviu

Cati bugetari au pierdut la salariu ca urmare a modificarilor fiscale intrate in vigoare la 1 ianuarie?

Dna Vasilescu spune ca primii afectati au fost insisi demnitarii ale caror salarii au scazut drastic. Dar cifrele nu prea arata asta. Care e adevarul?

Si de la 1 ianuarie?

Deci au recuperat?

Cat de mari sunt pierderile pentru bugetari?

Anul trecut si dna ministru Vasilescu, si alti lideri ai majoritatii au tot dat asigurari ca nu vor fi scaderi decat la un numar foarte, foarte mic de bugetari cu salarii foarte, foarte mari. Dvs in mod special ati avertizat pe toate tonurile ca vor fi scaderi si ati fost acuzat de toate relele. Se pare ca ati avut dreptate. A fost minciuna sau incompetenta?

Trecand la mediul privat, dna Vasilescu recunostea ca mai putin de jumatate dintre contractele de munca au fost modificate in REVISAL. Dvs ce date aveti?

Cum se mai pot corecta toate aceste probleme. Mai poate fi data inapoi "revolutia fiscala"?

Dar practic, daca bugetul e construit pe acest transfer, anularea "revolutiei fiscale" ar arunca totul in aer.

Si ce facem cu patronii care au fost corecti, chiar daca mai putin prudenti, si au majorat deja bruturile?

Toti cei care ar trebui sau n-ar mai trebui sa depuna Declaratia 600 pana in martie si care de la 1 februarie nu mai platesc CAS si CASS pentru ca nu le mai sunt retinute la surse, mai sunt asigurati la Casa de Sanatate?

Si de ce nu mentin retinerea la sursa? Care poate fi explicatia?

Ce credeti ca vor face cu Declaratia 600 pana la urma?

Intr-un interviu pentru, Bogdan Hossu a detaliat efectele grave ale revolutiei fiscale, combinata cu noua lege a salarizarii si ordinul de ministru privind sporurile, pentru fiecare categorie in parte. Bogdan Hossu apreciaza ca ele sunt consecinta unei crase lipse de profesionalism la nivelul decidentilor.Liderul Cartel Alfa spune ca revolutia fiscala ar trebui anulata, dar asta ar crea grave probleme pentru patronii care au majorat salariile brute si ar obliga statul sa majoreze salariile bugetarilor efectiv cu 25%. In plus, tot bugetul e construit pe transferul contributiilor.In opinia lui Bogdan Hossu, haosul cu Declaratia 600 a fost creat pentru "interesele unor politicieni, care prin acest mecanism sa-si acopere totalitatea veniturilor".O imagine foarte precisa nu avem inca, informatiile se inmultesc de la o zi la alta, dar estimarea noastra este ca. Si se pare ca procentul va creste.In principiu au fost afectati cei care aveau sporuri speciale pentru lucrul cu programe europene, cei datorita carora ministerul Agriculturii se lauda ca a avut absorbtie de 97%. Ma refer la personalul de la APIA, AFIR.In orice sector vor fi afectati cei cu contract cu timp partial, foarte multe cazuri, avand in vedere blocarea numarului de locuri, in Educatie, in Sanatate.La Sanatate afectarea e mai ales in domeniul de specialitati care nu sunt puse pe picior de egalitate. Pierd politistii, cei din Justitie, si nu ma refer la marile functii, ci la cei cu salarii de 2.000-3.500 de lei brut.In 2015, prin exceptie si nerespectarea Legii 284, in vigoare atunci, premierul interimar Oprea a emis OUG care majora salariile demnitarilor. Potrivit Legii 284 coeficitul maxim era 15, iar salariul de baza 1, in raport cu care se calculeaza, era 600 de lei, deci se puteau da maximum 9.000 de lei. Acesta OUG pastra coeficitul de 15, dar salariul minim la care se raporta era 1.400 de lei, care nici nu exista pe atunci. Deci au ajuns la 21 de mii.Avocatul Poporului, fiind unul dintre beneficiarii ordonantei, nu a luat in considerare sesizarea noastra de neconstitutionalitate si nerespectare a legii.De la 1 iulie 2017, legea salarizarii s-a aplicat pentru toti demnitarii, nu doar pentru inaltii demnitari. A fost inmultit coeficientul 12 cu salariul minim de 1.450 de lei. Au fost niste scaderi legate de acest lucru, dar nu se poate spune ca o inalcare a Legii 248 putea sa genereze un drept.Se inmulteste coeficientul cu noul salariu minim de 1.900 de lei.Da, nu e cazul sa-i plangem. Iar pentru parlamentari, indemnizatiile de delegare nu au inghetat la valoarea veche, ci le-au dat la nivelul nou.Pentru functii de conducere se ajunge si la 1.500 de lei. Pentru functionarii obisnuiti, fara functii de conducere, din teritoriu, la APIA spre exemplu,Greu de spus, dar daca ma uit la forma de constructie si felul in care au evoluat lucrurile, dupa mine a fost vorba despreImpresia mea e ca intreaga constructie a legii s-a bazat pe discutii sumare cu federatiile sectoriale, nu cu confederatiile care ar fi dat o imagine de ansamblu. S-au dat anumite valori initiale si, dupa ce le-au facut publice, au constatat ca ele depasesc resursele, dar politic nu le mai putea schimba. Si atunci a aparut prima oara, in aprilie anul trecut, discutia transferului de taxe sociale.Nu au masurat consecintele legate de restul populatiei salariale, ci au gandit numai pentru bugetari.Sunt doua categorii.pentru ca atat parlamentari, cat si Administratia Prezidentiala intentioneza sa atace reglementarea la CCR atunci cand OUG 79 va deveni lege. DeciDarMinisterul Muncii a prelungit data de inregistrare pana in martie, desi OUG se aplica inca din ianuarie. Noi am cerut date oficiale, dar, spre deosebire de dna ministru, nu am primit inca raspuns de la Inspectia Muncii.Unii profita si asta va ramane mereu asa pentru ca patronatele au fost degrevate de orice raspundere si de costuri pentru proprii salariati. Numai dna ministru crede ca salariile se negociaza pe net. Juridic totul e pe brut, care se inregistreaza la REVISAL.Aparent, pe brut, piata muncii din Romania se va apropia de alte piete ca Portugalia, Spania sau Grecia, dar pe net oamenii vor lua cam ca inainte, pentru ca. Si de aici va aparea o forma speculativa impotriva salariatului roman si se va accentua saracia la nivelul persoanelor active, aspect cu care suntem deja in top la nivelul UE.Din punctul nostru de vedere ar fi trebuit sa se dea inapoi "revolutia fiscala". Sicare ar fi trebuit ca imediat dupa 1 ianuarie sa sesizeze CCR.Putea sa o atace chiar din decembrie, avand in vedere ca OUG a produs efecte prin faptul ca bugetul pe 2018 e construit pe premisa transferului de contributii Taraganarea nu face decat sa creeze probleme suplimentare pentru ca vor incepe alte procese pentru neaplicarea adecvata a cresterii de 25%. Este o nebunie care are ca efect exploatarea salariatului, care plateste mai mult. Pe hartie,Vor constata ca veniturile sunt mai mici, ceea ce s-ar putea sa se intample pana la urma si daca nu se revine la situatia anterioara. Problema de fond este ca deja s-au platit salarii care includ transferul de taxe. Deci daca se revine la vechea fiscalitate, de la 1 ianuarie tot sectorul bgetar trebuie sa primeasca o crestere salariala efectiva de 25%. Si de aici o serie de procese.Va fi destul de dificil sa micsoreze salariile pentru ca modificarea contractului individual de munca se face numai cu acordul partilor.In mod normal, datorita suspendarii aplicarii Declaratiei 600, ei ar trebui sa ramana asigurati. Plata din mana pentru cei cu alte forme de raporturi de munca e o prostie. Era mult mai bine ca banii sa le fie retinuti la sursa, cum se facea si pana acum, iar daca se constata ca retinerea depaseste nivelul salariului minim pe economie, la finalul anului se putea restitui diferenta. Era mai bine si pentru ANAF ANAF nu are infrastructura si posibilitatile de a face totul si in format electronic, astfel incat totul se transforma in alta bataie de joc la adresa contribuabilului.Cred ca sunt. Am un contract si nu mai trebuie sa-l evidentiez, platesc o singura data la nivelul salariului minim pe economie oricate contracte si venituri as avea.Greu de spus pentru ca de la o zi la alta se schimba solutiile. Pe de-o parte, spun ca nu fac impozitare globala, dar sunt premisele pentru a merge in aceasta directie.Dupa mine, politica fiscala a fost facuta pe genunchi., cu pregatire serioasa si la nivelul operatorilor si la nivelul cetatenilor. A durat doar 4 luni. Consecintele si ramificatia consecintelor nu sunt clare inca, apar solutii care blocheaza activitatea curenta pentru a acoperi gaurile provocate de lipsa unei gandiri pragmatice si de ansamblu.