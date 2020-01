Ce spune Iohannis despre scutirea de impozit pentru IT-isti si esalonarea majorarii pensiilor

Ziare.

Seful statului a fost intrebat daca ar trebui anulata scutirea impozitului pentru cei care lucreaza in domeniul IT, in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat ca toti cetatenii ar trebui sa beneficieze de acelasi tratament fiscal."In esenta este adevarat, orice castig in Romania se impoziteaza. Insa trebuie sa vedem si cealalta parte. Aceste scutiri care s-au facut in sectorul IT au facut ca sectorul, in doar zece ani, sa creasca de la ceva nesemnificativ la 6% din PIB si atunci. Este o discutie care se va purta", a spus presedintele Iohannis, la Palatul Cotroceni.Pe de alta parte, el a afirmat ca nu ii este teama de o crestere a deficitului bugetar, in contextul in care Ministerul de Finante s-a imprumutat, iar punctul de pensie ar urma sa fie majorat cu 40% la 1 septembrie., dar cu siguranta este o discutie care se va purta si in lunile urmatoare", a spus Iohannis, despre majorarea pensiilor.El a fost intrebat si daca este de parere ca pensiile ar trebui sa fie majorate esalonat."Nu cred ca in aceasta seara lamurim chestiunea cu pensiile. Este o discutie mai lunga si, altfel decat cei care au guvernat fara analize si fara studii, eu imi doresc foarte mult ca acest Guvern sa analizeze profund, sa studieze cu mare, mare responsabilitate intreaga chestiune. Impreuna si cu Casa de Pensii, cu reprezentantii pensionarilor, cu sindicatele si asa mai departe, fiindca, pana la urma, este in interesul tuturor sa se gaseasca cele mai bune solutii si pentru autostrazi, dar si pentru pensionari", a spus Iohannis.