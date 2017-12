Cele mai importante schimbari fiscale pentru angajati care intra in vigoare la 1 ianuarie

Trecerea CAS si CASS exclusiv in sarcina angajatilor

contributia la pensii, in cota de 25%, ce va fi in totalitate in sarcina salariatului;

contributia la sanatate, in cota de 10%, ce va fi in totalitate in sarcina salariatului.

Impozitul pe venit scade la 10%

activitati independente;

salarii si asimilate salariilor;

cedarea folosintei bunurilor;

investitii;

pensii;

activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

premii;

alte surse.

Salariul minim creste la 1.900 de lei

Ziare.

com

va prezinta noile masuri care vor intra in vigoare dupa Revelion.a fost intens dezbatuta in ultimele luni. In ciuda promisiunilor Guvernului, unele salarii nete vor scadea, iar altele vor creste cu cativa lei. Un avertisment in acest sens a fost dat si de presedintele Klaus Iohannis , dar si de organizatii care reprezinta investitorii straini in Romania Iata care sunt contributiile obligatorii, valabile de la 1 ianuarie 2018, aflate in sarcina angajatului:In afara de acestea se mai aplica contributia asiguratorie pentru munca, in cota de 2,25%, dar aceasta va fi in totalitate in sarcina angajatorului.Astfel, multe firme din Romania au anuntat ca nu vor lasa salariul net al angajatilor sa scada, asa ca fie vor creste brutul , fie vor gasi alte forme legale pentru a se asigura de acest lucru, cum ar fi acordarea de bonusuri.Trebuie spus ca retinerea si plata contributiilor dupa noua schema se vor face efectiv din luna februarie 2018, pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2018.Totusi, modificarile aduse contractelor de munca trebuie facute2018, potrivit unei hotariri luate de Guvern."Documentul stabileste ca exceptie, in contextul mutarii CAS si CASS la salariat, faptul ca angajatorii vor putea transmite pana la data de 31 martie 2018 orice modificare a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri, care se produce de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului si pana la 31 martie 2018. Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regula, transmiterea in Revisal a oricarei modificari a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii acesteia", se arata intr-un comunicat al Executivului remisPe de alta parte, plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati a fost amanata pana la 1 iulie 2018 Astfel,valabile pana la 31 decembrie 2017.Potrivit sursei citate, masura are scopul sa protejeze contribuabilii de buna-credinta, care vor evita astfel riscul depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plata sau de calculare a obligatiilor fiscale accesorii in cazul nevalabilitatii platii.Totusi, senatorul liberal Florin Citu sustine ca amanarea va permite guvernantilor sa faca o "lista a rusinii" care va contine numele firmelor care nu au marit salariile dupa trecerea contributiilor in sarcina angajatului."Sunt disperati si speriati! Pastreaza plata separata a contributiilor pentru ca vor sa aiba o imagine a situatiei transferului contributiilor de la angajator la angajat inca din prima luna. Vor sa stie cine nu a facut deja transferul contributiilor pentru ca imediat sa trimita ANAF in control. Bineinteles, va urma si o lista a 'rusinii' care va cuprinde numele firmelor care au indraznit sa nu se supuna ordinelor PSD", spune liberalul.De la 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit scade de la 16% la 10%. Astfel, e vorba de urmatoarele categorii de venituri:Insa in ciuda transferului de contributii si reducerea nivelului CAS si CASS, per total, dar si a scaderii impozitului pe venit, unii angajati sunt extrem de dezavantajati de aceasta noua schema fiscala.Drept urmare, pentru ei, Guvernul instituie scheme de ajutor de minimis. Mai exact, potrivit unui comunicat remis, "pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art. 60 din Codul fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete pentru salariatii din aceasta categorie sa nu fie diminuate in contextul transferului contributiilor aferente angajatorului catre angajat, incepand cu 1 ianuarie 2018".Beneficiarii vor fi intreprinderile cu angajati din domeniul IT (programatori), cercetare-dezvoltare, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat si angajati sezonieri.Fara aceste lucruri, salariile acestora ar fi scazut de la 1 ianuarie 2018. Motivul: modificarile Codului Fiscal prevad cresterea contributiile sociale si compensarea prin reducerea impozitului pe venit. Dar cum angajatii din IT si persoanele cu handicap nu platesc impozit pe venit, compensarea nu s-ar fi putut face. In consecinta, veniturile acestor categorii de angajati ar fi urmat sa scada cu circa 6%.Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 de lei lunar la 1.900 de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unui comunicat al Executivului.Majorarea este de 31,03% fata de anul 2017 si este influentata de transferul contributiilor de la angajator la angajat, care reprezinta 22,75%.Astfel, pentru un program complet de lucru de 166 ore in medie pe luna, in anul 2018, valoarea medie orara a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata va reprezenta 11,40 lei/ora.In ciuda acestei majorari semnificative la brut, netul va creste cu mai putin de 100 de lei.In prezent, un angajat care e platit cu salariul minim brut de 1.450 de lei primeste in mana 1.065 de lei.Dupa marirea la 1.900 de lei a brutului, netul va fi de doar 1.162 de lei.Astfel, o crestere de 450 de lei a salariului brut va determina, de fapt, o crestere a castigului net de aproximativ 97 de lei.