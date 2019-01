Consultantii fiscali se asteapta la noi taxe, din moment ce nu a aparut nicio forma a bugetului pe 2019

Ziare.

"Cea mai mare problema in Romania nu este legata de fiscalitate, ci este una legata de buget. Intotdeauna am avut aceste modificari (fiscale - n.red.), cand a fost vorba de buget. Intotdeauna am avut noi idei de taxe, pentru ca bugetul de stat trebuia sa se incadreze intr-un anumit deficit bugetar. Asa se intampla de multi ani, nu este ceva ce a aparut in ultimii ani.Daca ne uitam la ultimii zece ani, as spune ca, incepand cu 2009, cand modificarile au fost facute trimestrial, pentru a ajusta bugetul, au tot fost facute schimbari fiscale. Intr-un final, pana cand nu intelegem cu totii care este suma totala pe care o putem colecta din taxe si sa decidem ce putem sa facem cu banii, vom tot vedea schimbari, ascunse inca", a afirmat Dan Manolescu, presedintele CCF, in conferinta anuala de fiscalitate a EY Romania.In acest context, in ciuda faptului ca la finele anului trecut, Executivul a adoptat un pachet dens de modificari de taxe si impozite, introduse prin OUG nr. 114/2018, consultantii fiscali se asteapta, ca in urmatoarele saptamani, sa mai fie introduse si alte astfel de schimbari.De exemplu, prin acest act normativ a fost introdusa taxa pe activele financiare ale bancilor si majorari de taxe pentru firmele din telecom, energie si jocuri de noroc online."Probabil, pentru ca nu avem inca un buget (de stat pentru 2019 - n.red.) pot sa mai apara inca schimbari (fiscale - n.red.) . Din moment ce bugetul nu este inca propus intr-o anumita forma, ma astept ca ceva sa se intample, in urmatoarele saptamani, nu doar legate de modificarile pe care le-am vazut deja, care nu au inca un impact in taxe si care tin de aspectele organizatorice ale acestora, ci si de altele. Asteptam sa vedem ce se va intampla", a mai sustinut Manolescu.Alex Milcev, Partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul EY Romania, a mentionat ca firmele si consultantii fiscali asteapta inca sa vada cum vor fi aplicate modificarile fiscale anuntate la finele anului trecut.