Contribuabilii care nu au depus declaratii fiscale vor fi notificati in 15 zile. Formularul 230 poate fi depus si online

Totodata, potrivit unui alt ordin, a fost modifica procedura de depunere a cererii - formular 230 pentru directionarea unei sume din impozitul pe venit.reglementeaza termenul de notificare a contribuabililor ce nu au depus declaratii fiscale. Ca si termen cu caracter general, contribuabilii ce nu au depus declaratii fiscale la termenul scadent vor fi notificati intr-un termen de maxim 15 zile cu privire la obligatia depunerii declaratiilor.Prin exceptie, daca depunerea declaratiei intervine pe perioada de urgenta, notificarea contribuabililor ce nu au depus declaratie se va face in termen de maxim 30 de zile de la terminarea situatiei de urgenta.Pentru obligatiile fiscale nedeclarate ce fac obiectul unei inspectii fiscale nu se va emite notificarea de nedepunere a declaratiilor.pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare.Ordinul se adreseaza salariatilor sau entitatilor fara scop patrimonial si modifica procedura de depunere a declaratie 230. Astfel,In procedura de depunere, orice termen de format hartie se va intelege format hartie sau in format hartie scanat.Pe durata starii de urgenta si intr-un termen de 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta se suspenda notificarea contribuabililor privind completarea cererii formular 230, cand se aplica procedura verificarii faptice, respectiv aceste declaratii au fost depuse chiar de beneficiarii directionarii impozitului pe venit - unitati non profit si unitati de cult.Aceste verificari vor fi reluate dupa trecerea termenului amintit. Ordinul mentioneaza in continuare ca termen de efectuare a redirectionarii de impozit perioada de 90 zile de la data depunerii cererii formular 230.