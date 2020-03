Deloitte: Masuri fiscale luate de mai multe state pentru combaterea efectelor COVID-19

Ziare.

Pentru a ajuta companiile sa surmonteze dificultatile create de noua stare de fapt,majoritatea vizandin special cele datorate pentru angajati, dar si scutiri de taxe sau de penalitati in anumite situatii. In prim plan stau deciziile care vizeaza angajatii, printre care se afla flexibilizarea programului si conditiilor de munca, cu accent pe munca la distanta, si facilitati la plata contributiilor sociale pentru angajatori.Spre exemplu,a anuntat un program de combatere a efectelor pandemiei axat pe patru piloni, respectiv flexibilizarea conditiilor de munca pentru angajati, protejarea lichiditatilor companiilor prin amanarea platii unor taxe si reducerea platilor anticipate, accesul firmelor la imprumuturi garantate de stat, cu dobanda foarte redusa (autoritatile sustin ca suma acordata pentru finantarea companiilor este nelimitata), iar al patrulea pilon este reprezentat de intarirea coeziunii economice la nivel european.a anuntat, de asemenea, masuri pentru sprijinirea companiilor aflate in dificultate. Printre cele mai importante se numara acordarea de imprumuturi fara dobanda firmelor afectate de pandemie. In plus, se acorda o serie de facilitati fiscale companiilor, cum ar fi scutirea de penalitati pentru cele care intarzie depunerea declaratiei de impozit pe profit, dar nu mai mult de 1 iulie 2020 (termenul actual este 1 aprilie), si, implicit, amanarea termenului de plata cu trei luni, fara documentatie suplimentara.In cazul altor declaratii fiscale depuse cu intarziere, pentru a fi scutiti de penalitati, contribuabilii vor fi obligati sa demonstreze ca intarzierea declararii, respectiv a platii, a fost cauzata de pandemia de COVID-19.Poate una dintre cele mai importante masuri pentru firmele afectate de pandemie este anuntata de, care ofera firmelor posibilitatea de a deduce pierderea fiscala inregistrata in 2020 din veniturile realizate in 2019. In plus, autoritatile poloneze anunta scutiri de penalitati si inlesniri la plata in diverse situatii, dar si extinderea schemelor de ajutor de stat.actioneaza in sprijinul mediului de afaceri prin intermediul sistemului bancar. Banca Centrala a Ungariei a solicitat bancilor comerciale sa aplice un moratoriu (amanare) la plata ratelor pentru companiile afectate de criza. In schimb, va inlesni conditiile pentru furnizarea de lichiditati pentru banci, cu scopul de a finanta economia, si va acorda, la randul sau, o amanare la rambursarea creditelor acordate prin schema nationala de finantare a IMM-urilor.La randul sau,acorda facilitati de finantare pentru firmele din turism, amana plata taxelor si a ratelor la credite pentru IMM-uri. Mediul de afaceri asteapta totusi, in curand, noi masuri de la autoritati menite sa combata efectele negative ale situatiei curente.Masurile luate inconstau, de asemenea, in amanarea platii taxelor si a contributiilor sociale pentru angajati si acordarea de garantii de stat pentru creditarea companiilor. In plus, autoritatile franceze au anuntat ca vor acorda reduceri de taxe, insa pe baza unei analize de la caz la caz, si nu vor percepe penalitati firmelor care inregistreaza intarzieri in executarea lucrarilor din contractele incheiate cu statul.a doua cea mai afectata tara din lume de pandemie, a decis amanarea platilor scadente pana la 30 aprilie 2020 si suspendarea platii contributiilor sociale si a impozitelor cu retinere la sursa pana la 31 martie pentru firmele din turism. Totodata, autoritatile vor acorda, prin intermediul Agentiei de stat Invitalia, credite pe 12 luni companiilor, in conditii avantajoase. In plus, se va suplimenta fondul de garantare pentru IMM-uri pe o perioada de un an.pune la dispozitia mediului de afaceri o schema de finantare (imprumuturi si garantii) in valoare de 330 de miliarde de lire sterline pentru a combate efectele coronavirusului. In plus, se acorda granturi firmelor mici, de pana la 25.000 de lire sterline, iar bancile pot suspenda pentru trei luni plata ratelor la creditele ipotecare pentru cei afectati de pandemie. In piata muncii, autoritatile au relaxat legislatia referitoare la plata concediilor medicale., autoritatile au recurs la reteta deja clasica pentru a finanta economia, respectiv au redus dobanda de politica monetara, in doua trepte, pana aproape de zero, si au lansat un amplu program de relaxare cantitativa de 700 de miliarde de dolari., tara care este vazuta ca un model in lupta cu COVID-19, a adoptat numeroase masuri pentru protejarea mediului de afaceri. In cazul IMM-urilor, autoritatile coreene au decis, printre altele, extinderea termenelor de plata a taxelor pana la un an, suspendarea actiunilor de control, iar pentru firmele din turism se aplica scutirea de la plata taxelor pe proprietate in cazul unitatilor de cazare si extinderea termenelor de plata, concomitent cu posibilitate esalonarii platilor. Pentru companiile exportatoare se acorda facilitati la plata taxelor vamale.Acestea sunt, in linii mari, masurile anuntate de cateva tari afectate de pandemie, insa ele cu siguranta vor suferi modificari in functie de evolutia de ansamblu a economiei.Si in, ANAF a anuntat o serie de masuri fiscale menite sa intampine nevoile contribuabililor, printre care si amanarea declaratiilor fiscale cu termen de depunere in 25 martie, facilitarea operatiunilor de rambursare a TVA si suspendarea actiunilor de inspectie fiscala. Separat, a fost publicat si un proiect de modificare a Codului Fiscal care propune prorogarea altor termene pentru depunerea declaratiilor fiscale, insa doar pentru anumite industrii.Comparand masurile vehiculate de autoritatile din Romania cu cele din alte jurisdictii, nu excludem o suplimentare a acestora in functie de evolutia situatiei si adoptarea lor oficiala, avand in vedere ca in prezent sunt in faza de propunere.Desi natura evenimentelor cere solutii rapide, acestea ar trebui sa fie insotite si de o analiza de impact asupra bugetului de stat, cat si asupra beneficiarilor. Nu intamplator ne uitam la practicile pe care alte tari le adopta, acestea putand fi un reper si pentru legiuitorul roman.