Deloitte Romania: ANAF nu poate emite deciziile de impunere fara formularul 600. Nu va exista obligatia de plata!

Fiscul nu poate emite deciziile de impunere fara declaratia contribuabilului, caz in care, a explicat un director din cadrul firmei de consultanta si audit Deloitte Romania, Radu Derscariu.Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare.Insa acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste data de 25 martie pentru prima plata trimestriala , iar Fiscul nu poate emite deciziile de impunere fara declaratia contribuabilului, a atras atentia Derscariu."Astfel primul termen ar fi 25 martie, dar aceeasi OUG stabileste ca debitul se instituie odata cu emiterea deciziei de impunere de catre ANAF, in baza declaratiei contribuabilului. Or, atata timp cat termenul pentru depunerea declaratiei a fost prorogat pana pe 15 aprilie, este evident ca ANAF nu va primi declaratiile pana pe 25 martie si, implicit, nu va avea pe baza a ce sa emita deciziile de impunere", a declarat Derscariu.Astfel, termenul de plata devine scadent doar dupa instituirea debitului de catre ANAF, in caz contrar, respectiv daca nu primeste decizia de impunere, persoana fizica nu are nicio obligatie de plata.Totodata, ramane deschisa intrebarea privind numarul de plati."In acest moment suma minima datorata - 2.280 lei anual pentru cei care datoreaza doar CASS si 7.960 lei pentru cei care datoreaza CAS si CASS - se distribuie in patru transe. Din moment ce prima plata nu va mai fi pe 25 martie, probabil se vor face plati in 3 transe sau mai putine", a declarat Derscariu.Totodata, in cazul celor circa 30.000 de persoane care au depus deja Declaratia 600, ramane de vazut cum va proceda autoritatea si daca va emite deciziile de impunere, considera directorul Deloitte Romania.