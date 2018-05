Dupa ce a impus termene nerealiste, Ministerul Finantelor amana dotarea magazinelor cu case de marcat electronice

Ziare.

Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere un proiect de act normativ pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica."Proiectul prevede amanarea cu trei luni a aplicarii sanctiunii prevazuta de lege pentru nedotarea cu noile aparate de marcat electronice fiscale, pentru a permite operatorilor economici sa achizitioneze, sa fiscalizeze si sa testeze aparatele de marcat cu jurnal electronic", se mentioneaza in comunicat.Astfel, in cazul contribuabililor mari sau mijlocii, iar in ceea ce priveste contribuabilii mici, aceasta se aplica. Dupa expirarea acestor intervale, sanctiunea poate fi aplicata doar pentru faptele savarsite incepand cu 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018, dupa caz, precizeaza MFP.De asemenea, se amana cu trei luni, pana la 1 noiembrie 2018, aplicarea sanctiunii prevazute de lege pentru comercializarea de catre distribuitorii autorizati a vechilor aparate de marcat, astfel incat, daca va fi cazul, operatorii economici care isi deschid noi afaceri sau puncte de lucru sa poata achizitiona un aparat de marcat, in caz contrar acestia riscand blocarea activitatii.Totodata, se prelungeste cu trei luni, pana la data de 31 octombrie 2018, termenul limita pana la care isi mentin valabilitatea avizele/autorizatiile privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rola jurnal, termenul in vigoare fiind 31 iulie 2018."In aceasta perioada de gratie, organele de control urmeaza sa realizeze actiuni cu caracter preventiv si de indrumare, in baza art. 151 alin. (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala", se mai spune in comunicat.Potrivit reprezentantilor MFP, promovarea acestui act normativ este determinata in principal de intarzierile producatorilor si distribuitorilor in pregatirea prototipurilor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic si, implicit, de intarzierile in depunerea acestora impreuna cu documentatia aferenta pentru avizare tehnica la Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica, de procesele de implementare a noilor aparate de marcat, ulterioare avizarii tehnice a prototipurilor, respectiv autorizarea distribuitorilor, productia noilor modele, aprovizionarea distribuitorilor, achizitia aparatelor de marcat si fiscalizarea acestora.Toate acestea necesita mai mult timp si fac imposibila punerea pe piata a aparatelor de marcat pana la termenele prevazute de lege pentru dotarea operatorilor economici si de posibilitatea punerii in pericol a activitatii operatorilor economici, in conditiile in care prevederea legala in vigoare le interzice incepand cu 1 iunie, respectiv 1 august, sa utilizeze actualele case de marcat, iar acestia nu pot, din motive care nu le sunt imputabile, sa se doteze cu noile aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic riscand in plus si aplicarea unor sanctiuni drastice.Conform Notei de fundamentare a proiectului, in prezent, legislatia primara, secundara, si respectiv cea tertiara, necesara implementarii noilor aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic a fost finalizata, iar procesul de avizare tehnica a prototipurilor si documentatiilor depuse de un numar relativ redus de producatori/distribuitori, este in plina desfasurare.La data de 27 aprilie 2018 la ICI Bucuresti au fost depuse un numar de 23 prototipuri, de catre un numar de 15 producatori/distribuitori. La aceasta data procesul de testare si avizare efectiva a prototipurilor depuse la ICI Bucuresti nu a fost finalizat, emiterea primelor avize tehnice fiind preconizata a se realiza in cursul lunii mai.Dupa emiterea de catre ICI Bucuresti a avizelor tehnice favorabile, trebuie parcurse alte etape obligatorii, consumatoare de timp, si anume: autorizarea distribuitorilor de catre Ministerul Finantelor Publice; productia noilor modele de aparate de marcat; aprovizionarea distribuitorilor; achizitia aparatelor de marcat de catre utilizatori; fiscalizarea unui numar foarte mare de aparate de marcat . Se estimeaza ca este necesara inlocuirea a circa 800.000 de aparate distribuite pe categorii de operatori economici astfel: contribuabili mari si mijlocii - circa 100.000 aparate de marcat - termen initial 1 iunie si contribuabili mici - circa 700.000 aparate de marcat-termen initial1 august."In acest context, se constata faptul ca operatorii economici sunt in imposibilitatea de a respecta obligatia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic la termenele prevazute de lege (1 iunie, respectiv 1 august 2018), iar interzicerea comercializarii aparatelor vechi, de la 1 august 2018, va face imposibila dotarea cu astfel de aparate a operatorilor economici care deschid noi afaceri sau puncte de lucru", se mentioneaza in Nota de fundamentare.