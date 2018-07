Fiscul i-a luat in vizor pe romanii cu venituri din activitati independente: Ce ti se va intampla daca nu depui Declaratia Unica

Procedura de stabilire din oficiu a contributiei de asigurari sociale

a) pentru contribuabilii care au desfasurat activitati impuse in sistem real - venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din totalul veniturilor incasate a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului;

b) pentru contribuabilii care au desfasurat activitati impuse pe baza de norme de venit - valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta

c) pentru contribuabilii care si-au inceput activitatea in cursul anului fiscal - venitul estimat a se realiza ramas dupa scaderea din venitul brut estimat a cheltuielilor deductibile estimate, impartit la numarul de luni de activitate.

Din lista se elimina contribuabilii pentru care venitul determinat este mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat in anul fiscal de referinta (adica 1.095,85 de lei pentru 2017) si rezulta lista contribuabililor care datoreaza contributie de asigurari sociale.

a) persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii;

b) persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii si/sau ai sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii.

Procedura de stabilire din oficiu a contributiei de asigurari sociale de sanatate

a)venituri din activitati independente;

b)venituri din agricultura, silvicultura, piscicultura;

c)venituri din cedarea folosintei bunurilor;

d)venituri din investitii;

e)venituri din alte surse.

Potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF , procedura se aplica "persoanelor fizice care aveau obligatia declararii venitului in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, respectiv acelor persoane carora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 si 2017".Organul fiscal central competent identifica si intocmeste lista contribuabililor carorale-au fost emise si comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice in vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru veniturile din activitati independente, potrivit proiectului.Lista trebuie sa contina urmatoarele informatii:a) datele de identificare a persoanei fizice (cod numeric personal, nume si prenume,domiciliu fiscal);b) sistemul de impunere (impunere in sistem real, norme de venit);c) perioada din anul fiscal de referinta in care a realizat venituri pentru care datoracontributie de asigurari sociale.Potrivit proiectului, pentru contribuabilii din lista, se completeaza urmatoarele informatii, pe baza declaratiilor privind venitul realizat depuse pentru anul anterior sau a deciziilor de impunere privind platile anticipate, dupa caz:De asemenea, se mai elimina urmatoarele categorii:Pentru persoanele ramase in lista, se estimeaza baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si se intocmeste un referat privind estimarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate.Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale se stabileste prin raportareasumei din campul "Venit net anual/Castig net anual/Norma de venit" din decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice ( vezi un model AICI ), la numarul de luni de activitate.Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (plafonul minim), in vigoare in anul de impunere (adica 1.095,85 de lei pentru 2017) si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig (plafonul maxim) - adica 5.479,25 de lei pentru 2017.Potrivit proiectului, ANAF identifica si intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative si carora le-au fost emise si comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice in vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru urmatoarele categorii de venituri:Lista de la trebuie sa contina urmatoarele informatii:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal, nume si prenume,domiciliu fiscal);b) categoria de venit realizat;c) perioada din anul fiscal de referinta in care a realizat venituri pentru care datoracontributie de asigurari sociale de sanatate.Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se stabileste prin raportarea sumei de la rd.1 "Venit net anual/Castig net anual/Norma de venit" din decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, la numarul de luni de activitate, potrivit proiectului.Pentru anul 2016, calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se face pe fiecare sursa de venit, astfel:a) se stabileste baza lunara de calculb) se aplica cota individuala, prevazuta la art.156 lit.a) din Codul fiscal , asupra bazei decalcul;c) se stabileste obligatia anuala de plata prin insumarea contributiilor lunare stabilitepotrivit lit.b).Pentru anul 2017, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste astfel:a) se stabileste baza anuala de calcul determinata ca suma a bazelor lunare de calcul, cu respectarea regulilor pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate aplicabile in anul 2017;b) baza anuala de calcul se incadreaza in plafonul anual potrivit art.179 alin. (3) din Codul fiscal . Baza anuala de calcul nu poate fi mai mica decat valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara si nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni;c) se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate prin aplicarea cotei individuale, prevazuta la art.156 lit.a) din Codul fiscal, asupra bazei anuale de calcul de la lit.b);d) pentru veniturile obtinute din investitii si/sau alte surse, pentru perioada februarie-decembrie 2017, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste prin aplicarea cotei individuale asupra bazei lunare de calcul determinata. Contributia anuala se stabileste prin insumarea contributiilor de asigurari sociale de sanatate lunare.In situatia in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii Deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice, contribuabilul isi indeplineste obligatiile declarative, decizia se anuleaza.