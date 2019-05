Grand Theft Europe: Cum fura infractorii fiscali cate 50 de miliarde de euro pe an

Germania blocheaza gasirea unei solutii

Bande organizate de infractori se folosesc de asa-numite carusele cu platile taxei pe valoarea adaugata pentru a comite fraude fiscale de mare amploare. Aceasta este concluzia unei anchete efectuate de 63 de jurnalisti din 30 de tari.Sub conducerea retelei de investigatii "Correctiv", au fost luate urmele acestor inselaciuni la nivelul intregii Europe. La proiect participa 35 de institutii de presa europene.Ar fi cea mai mare frauda fiscala aflata pe rol in Europa, relateaza "Correctiv": "Bande organizate de infractori jefuiesc bugetele statelor din UE in fiecare an cu 50 de miliarde de euro, potrivit estimarilor Comisiei Europene".Trucul este urmatorul: prin crearea acestor carusele cu platile TVA, infractorii primesc inapoi de la autoritatile fiscale taxe pe care ei nu le-au platit deloc anterior. Pentru a obtine aceste restituiri ilegale, se creeaza adesea structuri comerciale complicate cu sedii in mai multe tari europene.Iar inselaciunea se desfasoara astfel: o firma comerciala dintr-un lant masiv de productie si aprovizionare nu transmite mai departe Fiscului taxele pe valoarea adaugata platite de clienti.Clientii recupereaza apoi in tara din care provin acest TVA platit de ei in avans la cumparare. Dupa mai multe tranzactii de acest tip, produsul achizitionat este revandut vanzatorului initial. Iar acesta dispare rapid de pe radarele Fiscului, pentru ca de regula nu este vorba decat de o firma fantoma, cu adresa la o casuta postala.Pagubele sunt suportate de oficiile fiscale, care fie nu au primit banii pe TVA cuveniti, fie au restituit eronat sume platite chipurile in avans de infractori.Doar in Germania pagubele generate de aceste carusele fiscale ar fi cuprinse intre cinci si 14 miliarde de euro anual.Potrivit rezultatelor anchetei efectuate de jurnalisti, autoritatile fiscale europene sunt pacalite in prezent cel mai des cu fraude privind certificatele de curent electric ecologic. Alte produse folosite frecvent la aceste fraude de tip carusel sunt telefoanele mobile, consolele de jocuri, catozii de cupru si certificatele de poluare cu CO2.Problema este ca Germania si Marea Britanie blocheaza in prezent combaterea efectiva a acestor practici ilegale si prin aceasta combaterea criminalitatii organizate.Televiziunea publica germana ZDF, care a participat la ancheta, il citeaza pe seful departamentului de criminalitate economica al Europol, Pedro Seixas Felicio: Banii "ajung la bande organizate de infractori. Rau este ca acestea investesc acesti bani in noi infractiuni".Guvernele de la Londra si Berlin resping introducerea la nivel european a unui sistem de avertizare timpurie antifrauda. Comisarul european pentru Economie Pierre Moscovici crede ca problema este faptul ca statele membre ale UE trebuie sa cedeze astfel competente Bruxelles-ului pentru a permite combaterea eficienta a acestor fraude.Dar tarile membre "se apara ferm impotriva cedarii unei parti cat de mici din autoritatea si suveranitatea lor fiscala". In acest timp, banii contribuabililor europeni sunt furati mai departe cu metoda si la un nivel extrem de ridicat.