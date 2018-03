Guvernul continua carpirea "revolutiei fiscale". A cincea ordonanta de urgenta vizeaza impozitarea firmelor

Mai sunt multe lucruri de corectat

A cincea ordonanta pentru carpirea "revolutiei fiscale"

Eugen Teodorovici a anuntat la finalul saptamanii trecute ca cel mai important amendament al ordonantei va viza posibilitatea firmelor de a alege impozitul , in anumite conditii."Plafonul de un milion de euro sub care firmele sa poata opta daca doresc impozit pe profit sau pe cifra de afaceri, cu doua conditii cumulative, un capital social de 45.000 de lei si sa aiba minim doi angajati", a declarat Teodorovici.Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a declarat pentruca este o masura buna, pentru ca astfel fiecare firma va alege varianta care ii este favorabila."Este o masura buna, pentru ca fiecare firma va alege unde ii este favorabil. Era un calcul de rentabilitate de 6% adaos comercial. Daca cineva avea peste 6%, ii era convenabil sa plateasca 1% din cifra de afaceri, adica impozit pe cifra de afaceri, iar daca era sub un profit de 6%, era convenabil sa plateasca impozit pe profit.Acum, practic, lasand la optiunea intreprinzatorului, acesta va opta pentru ce ii este favorabil. Este o masura buna, pozitiva", ne-a declarat Jianu.In ceea ce priveste cele doua conditii puse, capital social de 45.000 de lei si cel putin doi angajati, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania afirma ca acestea pot fi indeplinite."Nu este greu pentru o companie sa le indeplineasca, mai ales pentru companiile intre 500 de mii si 1 milion de euro, pentru ca pana in 500 de mii impozitul este pe venit. Deci nu sunt doua masuri care nu pot fi indeplinite", a subliniat Jianu.Aceasta ar fi a cincea ordonanta de modificare a Codului Fiscal adoptata de Guvern in doar trei luni de la implementarea "revolutiei fiscale", tot prin OUG.Florin Jianu spune ca a avertizat ca se va ajunge la adoptarea unor ordonante de urgenta pentru a corecta modificarile aduse in 2017 Codului Fiscal."Dupa cum vedeti, se revine la o situatie anterioara revolutiei fiscale si atunci practic aceasta masura buna anuleaza angajamentele marii revolutii fiscale. Noi am spus ca asa se va intampla, ca vor veni cu ordonante de urgenta pentru a corecta masurile care nu au fost indeajuns gandite in acea ordonanta 79", ne-a spus presedintele CNIPMMR.Totusi, precizeaza Florin Jianu, mai sunt in continuare multe lucruri de corectat."Mai sunt si alte aspecte ale mediului economic care nu au fost inca rezolvate. De exemplu, intreprinzatorii debutanti care si-au pierdut prin transferul contributiiilor de la angajator la angajat scutirile pe care le au. Ordonanta 6/2011 spunea ca un intreprinzator debutant, acel SRLD, are scutiri privind plata contributiilor pentru angajator, pentru maximum 4 angajati. Cu acea lege s-au format aproximativ 60 de mii de firme, scutirile erau pentru 3 ani de zile.In acest moment, legea este lipsita de orice fel de continut si sunt afectate si vreo 30 de mii de firme carora nu li s-a indeplinit termenul de 3 ani de scutire. Si e vorba de intreprinzatori debutanti. Si acest lucru ar trebui corectat. Sunt foarte multe lucruri care nu au fost luate in seama si noi am cerut ca discutiile sa fie de minimum 6 luni pentru a lua fiecare aspect care ar putea aparea", a conchis Florin Jianu.Revolutia fiscala a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a venit cu cateva schimbari majore de ordin fiscal, bulversand atat angajatii, cat si angajatorii.Apoi, Guvernul a inceput sa carpeasca ordonanta 79 prin...alte ordonante de urgenta.Prima a fost, la finalul lunii ianuarie, cea prin care termenul de depunere a formularului 600 s-a prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie Au urmat, in 8 februarie, alte doua ordonante de urgenta : prima ii viza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, iar cea de a doua pe cei care lucrau part-time. A patra ordonanta a fost adoptata in 22 februarie, prin care au fost plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical, pentru ca indemnizatiile acestora sa nu scada in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018.