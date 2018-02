IT-istii s-au trezit cu salariile taiate in ianuarie, din cauza revolutiei fiscale. Noul ministru de Finante promite ca rezolva situatia, dar nu spune concret cum

35.000 de IT-isti au avut lefuri mai mici in ianuarie

Noul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca are deja o solutie pentru a rezolva problema IT-istilor, pe care o va prezenta premierului."O sa prezint in aceste zile primului ministru situatia pe care o am in vedere pentru ca cei din IT sa nu aiba de suferit. Este o solutie simpla, veti vedea. Sunt adeptul lucrurilor simple", a promis Teodorovici.Dar si Guvernul Tudose le-a promis angajatilor din IT ca vor fi adoptate masuri pentru mentinerea nivelului salariilor, urmare a modificarilor la Codul Fiscal prevazute in textul OUG 79.La finalul lunii decembrie, Executivul a anuntat ca a fost aprobata "declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art. 60 din Codul Fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete pentru salariatii din aceasta categorie sa nu fie diminuate in contextul transferului contributiilor aferente angajatorului catre angajat, incepand cu 1 ianuarie 2018.Ulterior aprobarii acestui memorandum, se va elabora si aproba schema de ajutor de minimis prin hotarare de guvern care va cuprinde si procedurile necesare de accesare a acestui tip de ajutoare de minimis de catre intreprinderile care au angajati din domeniul IT (programatori), cercetare-dezvoltare, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat si angajati sezonieri", preciza comunicatul Guvernului din acea data."Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis, in care se vor emite decizii de aprobare a cererilor pentru finantare si vor fi efectuate platile, va fi 2018-2020, iar numarul total estimat de beneficiari pe intreaga durata de valabilitate este de 8.760 de intreprinderi, cu o medie anuala de 2.920 de beneficiari.Ajutorul de minimis urmeaza sa fie acordat sub forma de sume nerambursabile, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, in baza unor decizii de aprobare a cererilor de finantare.Bugetul total prevazut pentru acordarea acestui ajutor de minimis este de 300 milioane lei, suma repartizata in mod egal pentru cei trei ani calendaristici ai perioadei de valabilitate a schemei de ajutor", se mai arata in comunicatul citat.Cu toate astea, salariile angajatilor din IT tot au avut de suferit. Digi24 anunta zilele trecute ca, in luna ianuarie, 35.000 de salariati din acest domeniu au primit lefuri cu 7% mai mici decat in luna decembrie.Companiile au afirmat ca ajutorul de stat promis de Guvern este insuficient, deoarece cu acei bani pot fi scutiti de impozit doar 60 de oameni dintr-o companie.Valerica Dragomir, director executiv al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii, a spus ca introducerea unei scheme de ajutor de minimis nu este una de aplicat pentru companii."Ultima discutie a fost cu Cabinetul Tudose legat de introducerea unei scheme de ajutor de minimis. Din punctul nostru de vedere, nu e una usor de aplicat pentru companii", a declarat Valerica Dragomir.Sectorul IT era scutit de plata impozitului pe venit, care este de 10% incepand cu acest an. Pentru o treime dintre angajatii acestui domeniu, firmele nu au majorat fondul de salarii ca sa mentina salariul brut.I.O.