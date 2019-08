Majoritatea companiilor din constructii nu sunt multumite de aplicarea facilitatilor fiscale: E un proces greoi

Ziare.

com

Principalul motiv invocat tine de neclaritatea prevederilor legale referitoare la modalitatea de calcul a cifrei de afaceri, conditie obligatorie pentru ca angajatii sa beneficieze de facilitati.Dificultatea de a intruni conditiile solicitate de legislatie are impact in activitatea companiilor. Astfel, 59% dintre respondenti considera ca societatile care nu le indeplinesc se vor confrunta cu o crestere a costurilor si pierderi de profitabilitate, iar 24% mentioneaza pierderile de personal."Punerea in practica a facilitatilor fiscale pentru angajatii din domeniul constructiilor continua sa le ridice probleme companiilor. Desi au fost amendate in vara acestui an, prevederile din OUG 114 au fost redactate initial atat de neclar si fara sa acopere o multime de situatii din practica, incat modificarile ulterioare nu au reusit sa aduca o rezolvare deplina", spune Daniel Anghel, partener si liderul departamentul de servicii fiscale si juridice, PwC Romania.Facilitatile fiscale pentru sectorul constructiilor au fost initial introduse prin OUG 114 si modificate prin OUG 43/2019. Astfel, incepand cu 21 iulie 2019, au fost incluse alte trei coduri CAEN pentru activitati in domeniul constructiilor si noi reguli de calcul al cifrei de afaceri. In cazul companiilor nou-infiintate, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care se aplica scutirea.Pentru companiile existente la 1 ianuarie a fiecarui an, baza de calcul o reprezinta cifra de afaceri inregistrata in anul anterior. Companiile care indeplinesc conditia de 80% venituri din activitati in constructii aplica facilitatile fiscale pe toata durata anului in curs. Cele care nu realizeaza limita minima a cifrei de afaceri aplica principiul companiilor nou-infiintate, potrivit PwC.Multe companii, insa, nu pot aplica facilitatile fiscale pentru ca procentul de 80% se dovedeste a fi prea ridicat pentru ele chiar si dupa intrarea in vigoare a OUG 43."Exista cazuri in care simpla desfasurare a unei activitati secundare in baza unuia dintre respectivele coduri CAEN obliga companiile la garantarea salariului minim de 3.000 lei pentru absolut toti angajatii. Consecinta pentru aceste societati este majorarea costurilor cu pana la 44% fata de anul 2018", precizeaza Daniel Anghel.Facilitatile fiscale pentru domeniul constructiilor sunt, incepand cu 1 ianuarie 2019, scutirea angajatilor de la impozitul pe venit (10%) si de la contributia de asigurari sociale de sanatate (10%), scaderea contributiei de asigurari sociale (CAS) datorata de angajati cu 3,75% (de la 25% la 21,25%), iar pentru angajatori eliminarea CAS pentru conditii deosebite si speciale de munca (4%/8%), si reducerea contributiei asiguratorii de munca de la 2,25% la 0,27%. Pe de alta parte, acesti angajati nu mai au obligatia sa contribuie la Pilonul II de pensii.Prin OUG 43, a fost extinsa aplicarea facilitatilor pentru angajatii care au salarii sub 3.000 lei din diverse cauze (concediu medical, contracte partiale, angajari si incetari in timpul lunii etc) si s-a stabilit ca pentru salariile mai mari de 30.000 lei, facilitatile se calculeaza pana in acest plafon.Sondajul privind impactul facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor a inclus 34 de companii mari.