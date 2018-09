Noi modificari la Codul Fiscal: TVA redus, autoritatile locale se pot imprumuta si pentru cheltuieli curente, bonificatii pentru plata restantelor

Autoritatile locale se pot imprumuta si pentru plata cheltuielilor curente

Bonificatii si termene de plata pentru restante

Proiectul de act normativ este pus in dezbatere publica.va fi aplicata pentru cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping; serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea; dreptul de utilizare a unor facilitati sportive, precum si pentru serviciile constand in permiterea accesului la balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative. Masura are in vedere stimularea turismului in Romania, reducerea evaziunii fiscale, cresterea consumului intern si stimularea cresterii economice.Promovarea acestui act normativ este determinata, in principal, de necesitatea asigurarii, din punct de vedere al stabilirii impozitului pe profit, a unui tratament fiscal unitar, pentru asigurarea posiblitatii pentru toti contribuabilii care au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice de a beneficia in mod egal de bonificatiile la plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale, precum si pentru instituirea unor proceduri care sa permita modificarea obligatiilor de plata reprezentand CASS datorata de catre persoanele fizice fara venituri, stabilite de ANAF prin decizii de impunere emise anterior introducerii mecanismului de autoimpunere in cazul persoanelor fizice, in cazurile in care persoanele fizice incep sa realizeze venituri sau opteza pentru plata contributiei in conditiile actualelor prevederi, mai avatajoase pentru acestia.Actul normativ ar trebui sa stimuleze efectuarea platii sumelor reprezentand impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru perioadele anterioare, stabilite prin decizii de impunere anuala aferente perioadei 2014-2017, prin reglementarea unor noi termene de plata, precum si a unor bonificatii pentru plata cu anticipatie, pentru reducerea evaziunii fiscale si crearea unui climat competitiv adecvat, prin imbunatatirea distributiei veniturilor sau prin faptul ca anumite bunuri devin mai accesibile pentru intreaga populatie, prin reducerea cotei de TVA.In vederea asigurarii surselor de finantare pentru sezonul rece, unitatile administrativ-teritoriale care au sistem centralizat de furnizare a energiei termice catre populatie au solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerului Finantelor PubliceIntrucat disponibilitatile Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului nu permit asigurarea sumelor solicitate, care sunt de aproximativ 450 milioane lei, este necesar a se crea cadrul legal pentru caIn prezent exista posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale care inregistreaza excedent al bugetului local din anii precedenti sa utilizeze acest excedent numai pentru anumite categorii de cheltuieli aferente sectiunii de functionare a bugetelor locale, respectiv pentru cheltuieli cu personalul, corectiile financiare aferente proiectelor, sentintele civile definitive, plata arieratelor, rambursarea imprumuturilor contractate, numai in cazul in care din veniturile proprii si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale nu pot acoperi aceste categorii de cheltuieli.Codul Fiscal va fi modificat pentru a permite amonizarea unor reglementari contabile locale cu standardele intenationale (IFRS) la calculul impozitului pe profit.Actul normativ instituie noi termene de plata pentru impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru diferentele de impozit si contributii ramase de achitat, stabilite prin decizii de impunere anuala pentru perioada 2014-2017, si, totodata se incurajeaza plata cu anticipatie a sumelor datorate pentru aceste perioade, prin introducerea unor bonificatii la plata. Se aplica bonificatii de 5% la plata impozitului pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual platit. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat platit.In cazul deciziilor de impunere anuala, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plata pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipatie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au in vedere definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acorda o bonificatie de 10% din aceste sume, daca sunt platite integral pana la 31 martie 2019, inclusiv.Actul normativ mai modifica procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru Legea concurentei, prin introducerea unor prevederi prin care Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor de ajutor de stat, la emiterea angajamentelor legale sa poata utiliza disponibilul de credite bugetare pe intreaga perioada de valabilitate a schemelor de ajutor de stat si nu doar pe perioada acoperita prin legile bugetare anuale, respectiv anul curent si 3 ani ulteriori.