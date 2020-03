Ordonantele cu masurile fiscale pentru companii in perioada de criza au fost publicate in Monitorul Oficial - vezi principalele prevederi

Creditele vor fi garantate pana la 90%

Termenul de plata pentru impozitul pe cladiri, teren, mijloace de transport se proroga

Masurile de protectie sociala pentru angajati

Cum se vor acorda in continuare stimulentul de insertie si indemnizatia de crestere a copilului

Ziare.

com

Astfel, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta nr 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, dar si Ordonanta de urgenta nr 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Noile reglementari prevad ca pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.De asemenea, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice, OUG 29/2020 prevede ca nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta, iar aceste obligatii fiscale nu sunt considerate restante.De asemenea, Ministerul Finantelor precizeaza ca se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala. "Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale", se arata in comunicat.S-a renuntat insa la prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale. Initial se anuntase ca termenul de depunere a declaratiilor fiscale va fi prorogat de la 25 martie la 25 aprilie."Avand in vedere ca Ministerul Finantelor Publice a lansat un amplu program de garantare si subventionare a creditelor pentru IMM-uri in scopul de a sustine mediul privat si in special sectoarele lovite puternic de criza cauzata de virusul COVID-19, dar si masura de a rambursa cat mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injectii de capital catre companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie sa aiba o situatie fiscala actualizata, s-a decis renuntarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declaratiilor", explica reprezentantii ministerului.Cu toate acestea, reprezentantii Finantelor dau asigurari ca toate cazurile exceptionale si argumentate de intarzieri in depunerea declaratiilor vor fi tratate cu toata deschiderea si indulgenta prevazuta de lege.Liniile de credit si imprumuturile pentru investitii vor fi garantate in proportie de maximum 80%, fata de 50% anterior.Valoarea maxima a liniilor de capital de lucru acordate unui beneficiar este de 5 milioane de lei, in timp ce pentru creditele de investitii valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane de lei. Pentru companiile micro sau mici, garantia urca la 90% din finantare, iar o linie de credit poate ajunge la maximum 500.000 de lei in cazul firmelor micro, respectiv la 1 milion de lei in cazul celor mici.Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021."Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, incepand cu luna aprilie 2021 doar inconditiile in care cresterea economica estimata de CNSP pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020, si se stabileste prin Hotarare de Guvern", precizeaza institutia.Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.MFP va acoperi de la buget si comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare si monitorizare a garantiilor acordate de FNGCIMM.Guvernul a decis prin aceasta OUG si prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respective impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioada in care se vor primi in continuare bonificatiile stabilite de consiliile locale.De asemenea, plata ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finantelor Publice unitatilor administrative-teritoriale se poate amana, la cererea acestora, pe o perioada de trei luni, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.De asemenea, pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.Al doilea act normativ intrat in vigoare este Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Prin aceasta OUG, Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj.prevazut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020.De aceste prevederi urmeaza sa beneficieze salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:- intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si detin Certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobata prin ordin.- reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor."Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie, din bugetul asigurarilor pentru somaj se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reintregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate pentru aceasta interventie si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate ale Programului Operational Capital Uman", precizeaza ministerul.OUG introduce si unele prevederi care sa asigure acordarea, in continuare, a stimulentului de insertie si a indemnizatiei de sprijin prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor.Guvernul a stabilit ca aceste drepturi sa nu inceteze in situatia in care parintele, ca urmare a instituirii masurilor generate de starea de urgenta, se afla in situatii de suspendare sau chiar de incetare a raportului de munca sau de serviciu prin restructurarea/restrangerea activitatii angajatorului. Acordarea drepturilor, in aceste conditii, se realizeaza pe o perioada de 90 zile, dupa aceasta perioada urmand sa fie reanalizata situatia si sa se aplice prevederile legale corespunzatoare.Actul normativ adoptat de Guvern mai prevedein vederea stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenta sociala.