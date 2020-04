Parlamentul a adoptat OUG care prevede bonificatii pentru firmele care isi platesc impozitele

Ziare.

"Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata, contribuabilii care platesc impozit pe venitul microintreprinderilor, care platesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, si 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului pe profit datorat", se arata in proiectul de lege.Acest document mai prevede, de asemenea, amanarea de la plata in vama a TVA pentru importurile de medicamente, de echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, efectuate in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta.Au votat "pentru" 313 deputati, unul a fost "impotriva", iar unul s-a abtinut.Proiectul a fost adoptat si de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional.