Participa la seminariile specializate TaxEU Forum

Ajuns la cea de-a XIV-a editie, evenimentul va oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale anului 2020, aducand in prim plan modificarile legislative si efectele acestora asupra mediului fiscal din Romania.Prima zi a evenimentului (6 februarie) va fi formata din 4 sesiuni ce vor aborda subiecte de actualitate din mediul fiscal menite sa ofere participantilor o perspectiva de ansamblu asupra principalelor reglementari fiscale.Cea de-a doua zi (7 februarie) este dedicata celor 8 seminarii specializate sustinute de catre companii de consultanta care vor prezenta spete actuale, exemple practice si raspunsuri la problemele generate de legislatia in vigoare.* Nedeductibilitatea cheltuielilor de diverse tipuri;* Abuzuri si recalificari forma/substanta;* Necesitatea existentei documentatiei justificative;* Impozitarea veniturilor obtinute de nerezidenti si mecanismul sutei marite;* Sediul fix al unei companii nerezidente - subiect sub lupa autoritatilor fiscal;* Abordarea formalistica asupra conceptului de achizitii destinate operatiunilor taxabile;* Documente necesare pentru justificarea scutirilor de TVA;* Dreptul contribuabilului la indrumare - intre teorie si practica;* Tratamentul fiscal al expatriatilor si pachetul compensatoriu;* Independenta vs. dependenta in colaborarea companiilor cu persoanele fizice;* Tratamentul fiscal al beneficiilor salariale;* Preturile de transfer si aspectele practice intalnite in controale fiscale;* Noi abordari ale inspectiei fiscale.* Impactul modificarilor fiscale aduse in 2019;* Concluzii cu privire la Ordonanta 114/2018;* Facilitati fiscale - noutati si dificultati practice;* Trenduri in inspectii fiscale;* Schimbari preconizate pentru 2020.* Reguli 'antiabuz' si aranjamente artificiale - evolutii recente la nivel national si international;* Instrumente de procedura fiscala la indemana contribuabililor in litigiile fiscale;* TVA 20'20: impactul pachetului 'remedii rapide'.* Incertitudini si provocari in reorganizarea companiilor;* Riscuri asociate facilitatilor fiscale - unele cazuri practice;* Decizii ale CJUE si alte modificari relevante pentru (ne) impozitarea veniturilor nerezidentilor.* Documentarea cheltuielilor cu serviciile teorie vs practica: ce trebuie sa contina rapoartele de activitate/situatiile de lucrari sau orice alte documente similare care insotesc facturile de servicii; cum fundamentam substanta, instrumente pentru evitarea calificarii tranzactiilor drept artificiale;* Deducerea/ajustarea TVA si justificare scutirilor de TVA - documente si abordari practice;* Avantaje salariale - situatii practice: protocol vs avantaje impozabile; team-building vs intalniri de lucru, deplasari diurna vs cheltuieli de protocol, avantaje vs conditii decente de lucru;* Impozitarea nerezidentilor: riscuri fiscale frecvente; validitatea certificatelor de rezidenta fiscale, notiunea de "beneficiar efectiv"; redevente vs servicii, aplicarea conventiilor.* Tema va aborda modificarile legislative importante si de impact general aduse legislatiei cu privire la impunerea persoanelor fizice, precum O.UG. nr. 114/2018, dar si aspecte legate de inchiderea anului fiscal 2019 si depunerea declaratiei unice;* Inchiderea anului 2019 din punct de vedere contabil si fiscal: tema va aborda aspectele contabile si fiscale ce trebuie avute in vedere cu ocazia inchiderii anului fiscal 2019.* Noutati internationale si locale privind preturile de transfer: DAC6 sau Directiva transparentei, impozitarea afacerilor digitale, razboiul tarifelor comerciale si implicatiile la nivel local;* Inspectia fiscala in cazul dosarului preturilor de transfer;* Societatile cu risc fiscal ridicat. Ce indicatori trebuie urmariti?* Puncte contestate de inspectori in cadrul inspectiilor fiscale ale dosarului preturilor de transfer? Cum sa va cunoaateti / diminuati riscurile?* Argumente tehnice care pot fi utilizate in contestatie / Instanta? Cum sa le pregatiti?Lupta pentru supravietuire dupa emiterea deciziei de impunere:* Prelungirea termenului de incepere a executarii deciziei de impunere;* Conditii si efecte pentru suspendarea executarii deciziei de impunere. Modalitati de suspendare a executarii deciziei de suspendare;* Conditiile si efectele suspendarii executarii deciziei de impunere pe cale judecatoreasca;* Abordarea instantelor judecatoresti in materia suspendarii executarii deciziei de impunere;* Masuri asiguratorii - reglementare si aplicabilitate;* Contestarea deciziilor de instituire a masurilor asiguratorii.Beneficiile salariale intre avantaj si povara:* Beneficiile care pot fi acordate salariatilor;* Decizia angajatorului si alegerea salariatului asupra beneficiilor care vor fi acordate. Personalizarea beneficiilor salariale prin platforme de beneficii;* Regimul fiscal al beneficilor salariale;* Necesitatea reglementarii beneficiilor salariale in documentele relevante pentru a beneficia de un anumit regim fiscal;* Aspecte practice in cazul acordarii unor beneficii salariale cu regim fiscal diferit din platformele de beneficii sau listele puse la dispozitie de catre angajator.La eveniment vor participa specialisti din domeniu, dintre care: Mihaela Mitroi - Tax & Law Leader Cesa South Cluster, EY Romania, Daniel Anghel - Partner, Liderul Departamentului De Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania, Angela Rosca - Managing Partner, Taxhouse -Taxand Romania, Gabriel Biris - Partener, Biris Goran, Marius Ionescu - Partener, NNDKP Consultanta Fiscala, Dan Schwartz - Managing Partner, RSM Romania, Mariana Vizoli - Independent Tax Consultant, Soter & Partners, Dan Barascu - Partener Coordonator Servicii Fiscale, BDO Romania, Nadia Oanea - Partner, Grant Thornton Romania, Anca Grigorescu - Partener, bpv Grigorescu Stefanica, Emanuel Bancila - Partener, Radu si Asociatii I EY Law, Cristian Radulescu - Partner, Taxhouse-Taxand Romania, Dragos Doros - Partener, KPMG in Romania, Alina Andrei - Partener, Cabot Transfer Pricing In Cooperation with Biris Goran, Lucian Barbu - Tax Partner, NNDKP Consultanta Fiscala, Daniela Zar - Tax Director, TPA Romania, Andra Casu - Partener Asociat, Lider al Diviziei de Impozite Directe, EY Romania, Doina Georgescu - Partner, Head Of Tax RSM Romania, Raluca Andrei - Partner Tudor, Andrei si Asociatii, Cristina Randjak - Avocat Senior Coordonator, bpv Grigorescu Stefanica, Silviu Badescu - Tax Partner, NNDKP Consultanta Fiscala, Andreea Munteanu - Tax Director Corporate & International Tax, BDO Romania, Adrian Deaconu - Director, Taxhouse-Taxand Romania, Oana Constantin - Tax Partner, RSM Romania, Andreea Cosmanescu - Senior Manager, EY Romania, Octavian Marian - Avocat, bpv Grigorescu Stefanica, Georgiana Matei - Manager, Taxhouse-Taxand Romania, Adrian Serban - Tax Manager, RSM Romania, Alexandru Aparaschivei - Tax Director, NNDKP Consultanta Fiscala, Gabriela Bancescu - Senior Manager, EY Romania, Vlad Madaras - Senior Manager - Tva, BDO Romania, Gabriel Stanigut - Senior Tax Consultant, TPA Romania, Tania Hotca - Avocat, bpv Grigorescu Stefanica, Vlad Dimitriu - Manager, Taxhouse-Taxand Romania, Florina Paring - Senior Manager, EY Romania, Raluca Nicolae - Tax Manager, RSM Romania, Valentin Cretu - Manager, EY Romania.Mai multe detalii despre conferinte, seminarii si inscriere sunt disponibile pe site-ul evenimentului: https://www.taxeu.ro/