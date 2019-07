Persoanele care detin automate, precum cele de cafea, sunt obligate sa le doteze cu aparate de marcat

Ziare.

com

Principalii operatori economici ce vor fi afectati sunt cei ce efectueaza vanzari prin masini automate, cu incasare prin card sau bancnote. Si acestia intra in sfera utilizarii caselor de marcat cu memorie fiscala.Principala modificare din lege consta in abrogarea exceptiei de a nu se utiliza casa de marcat fiscala pentru vanzarile de bunuri prin masini automate, la care incasarea se realizeaza prin cititoare de carduri bancare sau prin incasarea automata de bancnote.In consecinta, acesti operatori economici au obligatia sa se doteze cu astfel de automate, ce sunt dotate cu aparate de marcat cu memorie fiscala. Termenul prevazut de lege este data de 31 decembrie 2019.Se mentioneaza in mod expres ca transportul international de persoane cu plata, respectiv transportul local, inclusiv transportul cu metroul, cand plata serviciului de transport se efectueaza cu bilete, este o exceptie de la utilizarea casei de marcat fiscale.Se reformuleaza mai exact obligatia utilizarii casei de marcat fiscale pentru serviciile de transport national, cand acestea se realizeaza intre localitati. Si acesti operatori economici ce efectueaza transport intre localitati au termen ca in 6 luni de zile sa se doteze cu case de marcat cu memorie fiscala.In cazul defectarii casei de marcat fiscale, operatiunile de vanzare trebuie consemnate intr-un Registru special. Registrul special si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documentele pe care le au in vedere echipele de inspectie la stabilirea veniturilor din sfera impozitarii.Registrul special trebuie arhivat si se pastreaza o perioada de 10 ani, iar raportul fiscal de inchidere zilnica trebuie pastrat si arhivat o perioada de 5 ani.Prezenta lege intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicare, respectiv in data de 20 iulie 2019.