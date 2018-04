PNL a depus mai multe proiecte de lege care vizeaza domeniul fiscal. Vrea abrogarea TVA Split

Abrogarea TVA Split

Lege anti-discriminare in finantarea ONG-urilor

Deducerea cheltuielilor salariale din zilele nelucratoare care au statut de sarbatori legale

Extinderea facilitatii profitului reinvestit la mijloace de transport noi

Agricultura - necesitatea mecanizarii lucrarilor agricole;

Transportul de marfa national si international, ale carui tendinte sunt tot mai puternice de relocare;

Transportul public de calatori, fie realizat de municipalitati, fie concesionat catre operatori privati;

Cresterea capacitatilor de transport fluvial si naval, in contextul in care Romania reprezinta poarta rasariteana a transportului pe apa;

Cresterea capacitatii de transport aerian.

Transparentizarea criteriilor privind codul de plata al TVA

Ziare.

com

PNL vrea astfel abrogarea legii privind plata defalcata a TVA, toate ONG-urile sa primeasca 3,5% din impozitul pe venit, nu doar cele sociale, si transparentizarea criteriilor privind codul de plata al TVA.Prima propunere legislativa a liberalilor, depusa in Parlament, se refera la abrogarea TVA Split. PNL afirma ca plata defalcata a TVA este o masura birocratica ce s-a dovedit a fi lipsita de eficienta in raport cu scopul declarat al Guvernului, dar si o frana inutila pusa mediului de afaceri care isi desfasoara activitatea in mod onest."Plata defalcata a TVA a crescut costurile birocratice ale agentilor economici de buna-credinta, in conditiile in care majoritatea covarsitoare a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA se conformeaza la plata (82,35%).Dupa implementarea obligatorie a acestui sistem, de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA situatia nu s-a modificat semnificativ: persoanele impozabile inrolate automat in sistem sunt la fel de putine - cca. 18.000, din care 12.000 (adica 66%) sunt agenti economici aflati in insolventa", precizeaza PNL intr-un comunicat remis miercuriPrin aceasta lege, PNL vrea sa elimine criteriul discriminatoriu introdus prin OUG nr.25/2018. Astfel, liberalii propun ca toate organizatiile non-guvernamentale sa beneficieze de majorarea cotei din impozitul pe venit care le poate fi acordata si nu doar cele din domeniul social, asa cum prevede actualul cadru legislativ.Totodata, ei vor ca microintreprinderile sa poata directiona pana la 20% din impozitul pe profit pe care il datoreaza statului catre toate organizatiile neguvernamentala."Microintreprinderile care fac sponsorizari pentru asigurarea finantarii organizatiilor nonprofit sa beneficieze de deducerea sumelor aferente din impozitul pe venit pana la nivelul de 20% din impozitul pentru trimestrul in care au fost inregistrate cheltuielile respective, indiferent care este obiectul de activitate al ONG-ului pe care decid sa-l ajute.Totodata, majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi donata pentru sustinerea entitatilor nonprofit, fara a genera discriminari intre acestea", precizeaza liberalii.Liberalii isi motiveaza acest proiect de lege afirmand ca, in prezent, sectorul privat este pus in situatia de a acoperi costurile unor decizii pe care nu le pot influenta, respectiv instituirea de noi zile libere."Astfel, agentii economici platesc salariile angajatilor pentru aceste zile libere fara ca societatea sa obtina productia aferenta unei zile lucratoare. Numarul zilelor libere, a sarbatorilor legale, a crescut consistent in ultimii ani (11-15 zile de sarbatoare legala, in functie de cultul religios), astfel incat, in Romania, numarul total al zilelor nelucratoare insumeaza mai mult de o jumatate de luna lucratoare, echivalentul timpului de lucru.PNL propune ca valoarea cheltuielilor salariale prilejuite de zilele libere stabilite prin lege ca zile de sarbatoare legala sa fie deduse din contributiile si impozitele retinute si platite de angajatori, astfel incat nici platitorul de salarii si nici salariatul sa nu fie afectati de o decizie etatica subiectiva privind instituirea de noi zile libere, de sarbatoare legala, in cursul anului", mai spun liberalii.PNL propune ca actuala reglementare privitoare la scutirea impozitarii profitului reinvestit sa fie aplicata si in cazul mijloacelor noi de transport."Sectoarele care vor beneficia de aceasta masura si care vor contribui la veniturile suplimentare la bugetul de stat sunt:Astfel, masura incurajeaza inclusiv innoirea parcurilor auto si reducerea gradului de poluare", se mai arata in comunicat.Initiativa poate fi consultata AICI Liberalii afirma ca, in prezent, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal in functie de care agentii economici primesc sau li se retrage codul de TVA, se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF, fara a fi publicat in Monitorul Oficial si fara a fi accesibil contribuabilului.Acest lucru, spune PNL, da nastere la abuzuri, erori, decizii arbitrare cu un impact dezastruos asupra afacerii acestuia.PNL propune ca acest proces sa devina unul transparent, respectiv ca reglementarea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal sa se realizeze prin normele metodologice la Codul Fiscal, aprobate prin hotarare de guvern si publicate in Monitorul Oficial.